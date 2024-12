A seguito della dubbia gaffe verificatasi nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, prima del suo ingresso in studio e con microfono aperto, Guillermo Mariotto ha ricevuto un nuovo Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli ha domandato spiegazioni al giudice. Quale sarà stata la risposta?

Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto

Nuovo Tapiro d’Oro per Guillermo Mariotto! Ma cosa è successo questa volta? Pare che a Striscia La Notizia non sia sfuggita una presunta gaffe che lo stilista avrebbe fatto nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Il tutto si sarebbe verificato mentre il suo microfono era aperto, poco prima dell’ingresso in studio. Per tale motivo Valerio Staffelli ha voluto vederci chiaro. Ma andiamo per ordine.

A seguito di tanto trambusto e parlare della vicenda, ieri sera il giudice ha fatto il suo ritorno a Ballando con le Stelle, dopo il suo allontanamento improvviso nella puntata del 30 novembre. Intorno al caso si è creata parecchia attesa, anche perché i vertici Rai e Milly Carlucci si sono riuniti per decidere il futuro del giudice.

Abbiamo scoperto poi ieri in puntata, dopo tanta suspense, che Guillermo Mariotto si è assentato improvvisamente per un problema personale. Ha chiesto scusa per l’accaduto. Dalle parole della conduttrice sappiamo che è stato ammonito. Un avvertimento, con la speranza che non si verifichi più un episodio simile. Prima del suo ingresso in puntata, come detto, il microfono è rimasto aperto. Si sarebbe sentita una frase sospetta, sopra le righe, che avrebbe fatto fin da subito il giro del web e che i più hanno attribuito proprio alla voce di Guillermo.

Novella2000.it resta a disposizione per eventuali chiarimenti dai diretti interessati. Con la consapevolezza che possa essersi trattato di un malinteso e, magari, una battuta fine a sé stessa.

In ogni caso però Striscia La Notizia ha voluto vederci chiaro e ha già fatto sapere che domani sera sarà consegnato un altro Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto. Valerio Staffelli ha sorpreso il giudice, domandandogli, spiegazioni sulla frase che sarebbe stata pronunciata. Ma come sarà andata?

Ora come ora non sappiamo cosa sia accaduto effettivamente, perché il servizio sarà trasmesso domani sera durante la puntata di Striscia La Notizia, su Canale 5. Solo lì capiremo se Guillermo Mariotto avrà dato una spiegazione ai dubbi sulla gaffe che l’avrebbe coinvolto in puntata a Ballando con le Stelle.