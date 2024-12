Oggi è stato inaugurato il murales per Raffaella Carrà

Inaugurato nella serata di oggi a La Vita in Diretta il murales dedicato all’indimenticabile Raffaella Carrà.

Il murales dedicato a Raffaella Carrà

Oggi per la Rai è stata una giornata importante nel ricordo di Raffaella Carrà. È stato presentato infatti il murales, Dietro la TV, dedicato alla regina indiscussa. Lo straordinario lavoro si presenta sulla facciata del centro di produzione Rai di via Teulada 66.

Come già anticipato nella giornata di oggi, durante la puntata de La Vita in Diretta, si è tenuto un dj set davanti l’ingresso del centro. C’è da dire che il murales è già visibile da alcuni giorni, ma l’inaugurazione in onore di Raffaella Carrà si è tenuta solo nella giornata di oggi.

A realizzare questo straordinario lavoro è stato Piskv, nome d’arte di Francesco Persichella. Lui ha progettato l’opera, in cui ha voluto rappresentare la Diva della TV, in tutto il suo splendore. Ne ha ripreso l’iconico caschetto biondo di Raffaella Carrà e l’abito paillettato indossato ai tempi di Canzonissima, da lei condotto con Corrado dal 1970 al 1972. Il programma è stato anche citato nel ciak presente nel disegno.

Disegnato nel murales che rappresenta Raffaella Carrà anche un phone rivolto al caschetto biondo, ma anche dei riflettori puntati e un microfono. Nella parte bassa della raffigurazione, si vede invece una famiglia riunita davanti alla TV, che guarda l’appuntamento con il celebre programma, Canzonissima.

Durante la celebrazione sono stati rammentati alcuni dei programmi che l’hanno vista protagonista, dall’indissolubile Pronto, Raffaella?, per passare ai celebri brani della sua carriera. A danzare sulle note delle sue canzoni il corpo di ballo. Presenti anche tutte le maestranze Rai nel ricordo dell’amata artista.

L’inaugurazione a La Vita in Diretta

Proprio nel corso de La Vita in Diretta, come detto, un Alberto Matano molto emozionato ha introdotto il momento. Abbiamo avuto modo di risentire la voce di Raffaella Carrà, attraverso alcune sue frasi celebri. In seguito il conduttore e il suoi ospiti hanno ricordato la celebre conduttrice. Tra loro anche il direttore di Novella2000, Roberto Alessi:

“Io ho avuto con lei un rapporto professionale. Ho avuto modo di trascorrere una cena con lei ed è stata una delle serate più belle della mia vita. Lei regalava la gioia al pubblico e lei era di una generosità incredibile”.

Dopo il pensiero di tutti gli ospiti, Alberto Matano ha chiuso la puntata sulle note di Rumore e un sentito: “Evviva Raffaella Carrà”.