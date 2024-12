Striscia la Notizia non è riuscita a consegnare il secondo Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto e tantomeno a fare luce sulla frase pronunciata nel dietro le quinte. A chi era riferita? A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che ha parlato con un suo collaboratore. Ecco cosa è emerso.

A chi era riferita la frase di Mariotto

Il ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle (dopo giorni di chiacchiere e supposizioni) è stato condito da un giallo che ieri sera Striscia la Notizia ha provato a risolvere con Valerio Staffelli. Questo perché durante la diretta del dance show condotto da Milly Carlucci, al suo ingresso in studio, lo stilista ha tardato qualche istante. Il suo microfono è rimasto aperto per tutto il tempo e si è sentita una frase sopra le righe.

Come detto il TG satirico con il suo inviato ha tentato di consegnare il Tapiro d’Oro al giurato ma con scarso successo. Questo perché Guillermo Mariotto non ha risposto alle domande di Staffelli e dunque non si è capito nemmeno chi abbia effettivamente pronunciato al frase in questione. Ma non abbiamo capito nemmeno il destinatario della medesima.

A fare luce sulla questione ci ha pensato Gabriele Parpiglia nella trasmissione radiofonica 100×100 Parpiglia. Il giornalista ha parlato con un collaboratore dello stilista, che ha riferito quanto segue: “Per rivolgervi a Mariotto dovete parlare con il suo ufficio stampa. La frase? Era riferito a una zanzara, nel retro delle quinte di solito è pieno di zanzare che l’hanno punto“.

Abbiamo parlato con un ‘collaboratore’ di Mariotto che in diretta a #studio100 ha svelato a chi fosse riferita la parolaccia dietro le quinte a ‘Ballando con le stelle’. Ecco la verità : ‘Colpa

di una zanzara'. Voi ci credete ? Intanto questa sera a #striscialanotizia un nuovo…

Al momento dunque non sappiamo altro. Mariotto, come abbiamo potuto sentire, non rilascerà delle interviste a riguardo e ha preferito defilarsi definitivamente dalla questione. Dunque ci atteniamo alle parole pronunciate dal suo collaboratore, che ha rilasciato quelle poche dichiarazioni a Gabriele Parpiglia. Vedremo se a riguardo verrà fuori altro o la faccenda si concluderà così.