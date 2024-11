Dopo l’esibizione di Federica Nargi, Guillermo Mariotto è scoppiato in lacrime. Ma per quale motivo? Ecco cosa è successo

A seguito dell’esibizione di Federica Nargi a Ballando con le Stelle, quando Guillermo Mariotto è stato interpellato, è scoppiato il lacrime. Il motivo della sua reazione è surreale!

Le lacrime di Mariotto a Ballando

Questa sera a Ballando con le Stelle c’è stata una prova molto particolare dopo il ballottaggio che ha visto l’eliminazione di Sonia Bruganelli dal programma. Una prova che non ha visto i ballerini danzare, ma i concorrenti. Mariotto e la giuria dunque sono dovuti restare molto attenti e hanno dovuto seguire attentamente l’accaduto.

Federica Nargi per esempio è stata tra coloro che durante questa prova al buio è riuscita a dare il meglio di sé. La sfida consisteva nel dover scoprire lo stile di danza. L’ex velina di Striscia ha ballato una spettacolare salsa anche da sola, riconoscendo ovviamente il ballo interpretato. E sembra aver colpito particolarmente Mariotto, tra tutti.

“Abbiamo capito che Favilla e Madonia non servono a nulla”, ha ironizzato Selvaggia Lucarelli, facendo inevitabilmente riferimento al fatto che sia Federica Nargi che a Federica Pellegrini, tra coloro che sono state considerate le migliori di questa sfida.

Ma in tutto ciò a colpire tanto è stata la reazione da parte di Guillermo Mariotto. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto.

La reazione del giudice spiazza

Mariotto è scoppiato improvvisamente in lacrime Ma come mai? Questo perché pare che Federica Nargi gli ricorda, per come è vestita, le Miss Venezuela:

“Mi ricorda le Miss Venezuela e piango perché è da tanto tempo che non ci vado. Scusatemi tanto”.

Una reazione che ai più è parsa surreale suscitando diverse reazioni. La concorrente però è corsa ad abbracciare Mariotto per consolarlo, dopo che quest’ultimo si è scusato.