In Casa al Grande Fratello durante la diretta, Jessica Morlacchi ha ammesso di avere una cotta per Luca Calvani. Ma come ha reagito l’attore?

Jessica Morlacchi è la cotta per Luca Calvani

Mentre su Rai 1 sta andando in onda la nuova puntata di Ballando con le Stelle, su Canale 5 è appena iniziata una nuova serata con il Grande Fratello. Trasmissione che è partita subito con Jessica Morlacchi e il rapporto con Luca Calvani, che spesso è stato messo in discussione fuori dalla Casa.

Un rapporto, come precisato da Alfonso Signorini, che sarebbe potuto essere letto in varie direzioni. Ma seppur affettuoso ha comunque acceso i riflettori. In confessionale in uno degli RVM, Jessica Morlacchi ha ammesso: “Sono folle di cose bellissime che non sempre possono andare dritte. Ma quando provi queste cose, mi sento talmente viva, è una sensazione così bella che supera il dolore che io provo”.

Successivamente Jessica Morlacchi in puntata ha spiegato: “Penso che sarà successo a tante persone. È un amore impossibile. So che lui è innamorato di Alessandro e chiedo perdono per questa figuraccia. È un sentimento ed è una cosa solo mia e la vivo solo io. E quindi ho solo permesso al mio cuore di sognare, perché sono sensazioni alle quali non so rinunciare e non sto facendo male a nessuno. Ci rido sopra. Lui in me vede una persona di cui potersi fidare e come una sorella, lui non vede altro”.

Tra una risatina e un’altra Jessica Morlacchi ha anche ammesso di poter vivere un amore nonostante la presenza della persona fuori, però ovviamente si rende conto che non è possibile.

La reazione di Luca Calvani

In seguito Alfonso Signorini si è collegato con Luca Calvani per parlare con lui dal confessionale: “Chi dovrà uscire con la Morlacchi dovrà fare dei casting, mandare foto ecc ecc. Io sono così oggi perché ho un amore grande, ci diamo tantissimo qui dentro alla Casa”

Luca Calvani ha aggiunto che se Jessica Morlacchi dovesse fare un passo indietro perché soffre troppo, lui la capirebbe e la rispetterebbe.

“Fare una comune?”, ha chiesto Signorini. “Alessandro non è così moderno”, ha ribattuto Calvani.

Come si evolverà ora questo legame?