A Ballando con le Stelle stasera come ballerino per una notte è arrivato Alberto Matano, giudice speciale del programma

Che serata per il giudice di Ballando con le Stelle, Alberto Matano. Il conduttore televisivo si è messo in gioco stasera come ballerino per una notte, accompagnato da Pasquale La Rocca e Giada Lini.

Alberto Matano incanta a Ballando con le Stelle

Promessa mantenuta da parte di Alberto Matano! Nelle scorse puntate di Ballando con le Stelle era stato invitato da Milly Carlucci a mettersi in gioco in trasmissione come ballerino per una notte. Il conduttore de La Vita in Diretta dopo della titubanza iniziare, si è lasciato convincere.

Così ha iniziato una lunga preparazione fino a che non è stato ufficializzato come uno dei ballerini per una notte, pronto a raccogliere il suo tesoretto da donare poi a uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle.

Insieme ad Alberto Matano hanno ballato Pasquale La Rocca e Giada Lini. Un passo a tre per nulla semplice, ma che ha entusiasmato tutti i presenti. Il conduttore ci ha messo tutto sé stesso per portare a casa il massimo risultato e non era certamente semplice.

Alberto Matano però si è messo in gioco e ha dimostrato di essere davvero un buon ballerino, stupendo tutti quanti. La sua performance è stata molto applaudita, sebbene fosse preoccupato del risultato finale.

Ma cosa è accaduto dopo? Arrivato davanti ai giudici di Ballando con le Stelle, questi si sono chiaramente espressi, considerando poi che si tratta persino di un giudice del programma!

Lo stesso Matano prima di tutto ci ha tenuto a precisare che si è ispirato al racconto del suo libro per l’interpretazione di questa coreografia.

Il parere della giuria e la firma sul contratto!

Sarà stato bravo Alberto Matano? A prendere la parola subito ci ha pensato Mariotto che ha giudicato la sua performance decisamente molto positiva. Anche Rossella Erra ha voluto complimentarsi con lui per la bravura.

Tutta la giuria si è detta d’accordo ad assegnare un 10 ad Alberto Matano e i suoi insegnanti, per un totale di 50 punti, che lo stesso conduttore dovrà decidere di assegnare.

Quando poi Milly Carlucci gli ha offerto la possibilità di partecipare come concorrente per la prossima edizione: “Solo se potrò ballare ancora con Giada e Pasquale”. Ci sarà questa possibilità? Chissà!