Oggi a Verissimo Guillermo Mariotto è tornato in TV dopo il caso Ballando con le Stelle e ha raccontato tutta la sua verità sul suo abbandono improvviso in trasmissione e non solo!

Mariotto parla del caso Ballando

Questo pomeriggio su Canale 5 c’era grande attesa per la nuova puntata domenicale di Verissimo. Silvia Toffanin come anticipato nei giorni scorsi ha fatto il colpaccio, con la presenza di Guillermo Mariotto in trasmissione.

Il giudice di Ballando con le Stelle, infatti, è la prima volta che prende parte a una trasmissione dopo il suo allontanamento improvviso dal programma di Rai 1, così come la sua assenza per la finale.

Così Guillermo Mariotto ha avuto modo di raccontarsi e spiegare cosa è successo e cosa sta accadendo nella sua vita. Riguardo alle tante polemiche che l’hanno coinvolto Silvia Toffanin ha voluto sapere qualcosa di più:

“Se c’è qualcosa che mi ha dato fastidio? La questione delle molestie? Onestamente mi ha fatto ridere questa cosa. Non guardo la TV e i social. Mi veniva trasmesso qualcosa. Mi è dispiaciuto perché fanno queste cose e si passa da una cosa all’altra. Con l’incendio che c’è stato a Los Angeles c’è da preoccuparsi di queste cose?”.

Nel dettaglio poi Guillermo Mariotto ha spiegato cosa è accaduto nel giorno in cui, durante la puntata del 30 novembre, ha lasciato improvvisamente lo studio:

“Era sabato, lunedì c’è la partenza dei 17 abiti di alta moda. Quindi dovevi consegnare per forza e non accettano ragioni. Si lavora anche di notte in alta moda. Quindi devi arrivare pronto. Mi chiamano dal laboratorio dicendomi che la capa si era sentita male, con ambulanza in arrivo, e dunque mi sono stressato tantissimo. Io ho capito di dover andare non solo per lei, ma anche l’occasione di andarsene a casa. Io faccio lo stilista d’alta moda principalmente”, ha spiegato Mariotto.

La verità di Guillermo

Ancora una volta nel suo discorso Guillermo Mariotto ha raccontato quanto è successo la notte del suo allontanamento da Ballando con le Stelle:

“Quindi sono andato dove vado sempre e dico ad Amanda Lear di dover andare. Lei mi ha aiutato a uscire senza dover destare troppe preoccupazioni. Mancavano appena 5 balletti da giudicare. Erano arrabbiati così come contenti del risultato della mia assenza. Hanno anche tardato il mio ingresso in studio per tenere tutti lì”.

Per quanto riguarda invece le sue preferenze per i concorrenti e com’è finito il programma: “La Pellegrini per me era la vincitrice assoluta”.

Per quanto riguarda invece il suo infortunio, che non ha permesso a Guillermo Mariotto di risultare assente in finale: “Durante un gioco mi sono fatta male al ginocchio e sono caduto a terra. Il ginocchio mi fa male e non posso nemmeno ballare”.

Infine Mariotto ha spiegato che si tratta più che di fragilità, di emotività la sua. Lui ha preso da esempio Un buco nel cuore di Cocciante.