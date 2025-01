Questo pomeriggio durante la puntata di Verissimo, Guillermo Mariotto ha svelato se ci sarà o meno durante la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ecco la sua risposta.

Mariotto fuori da Ballando? La verità

Si sta tanto parlando (ancora oggi) di quanto successo a Guillermo Mariotto con la sua uscita di scena improvvisa da Ballando con le Stelle, così come la sua mancata partecipazione alla finale della trasmissione, a causa del suo infortunio. Oggi finalmente a Verissimo abbiamo conosciuto la sua verità.

Silvia Toffanin oltre a voler conoscere la versione dei fatti di Guillermo Mariotto, la conduttrice di Verissimo ha anche messo alle strette il giudice e stilista sul suo futuro in TV. Lo rivedremo ancora nel programma di Milly Carlucci? Per il momento sembra tutto in divenire e lui è parso decisamente molto vago su questo argomento. Ecco come ha risposto nel dettaglio:

“Tornerò a giudicare? Chiediamo al nostro Signore! Che ne sappiamo. Io cosa voglio? Il mio più grande desiderio è amare Dio”, ha detto Mariotto nel programma di Canale 5.

Simpaticamente la conduttrice di Verissimo ha fatto una battuta dopo questa risposta di Guillermo Mariotto: “A sto punto devi fare il prete”, ha scherzato Silvia Toffanin.

In seguito lo stilista ha continuato a spiegare quali sono le sue intenzioni per il futuro. Ha lasciato intendere che certamente gli piacerebbe commentare ancora una volta le esibizioni di Ballando con le Stelle, ma non è ancora chiaro. Ha svelato però di avere progetti per il suo futuro: “Io voglio ancora commentare balletti, ma non è detto che mi chiamano. Ci sono progetti futuri, sto per lanciare un disco, ma anche un duetto con Dirisio a Sanremo”, ha concluso.

È ancora prematuro dunque sapere se ci sarà o meno modo di vedere Mariotto a Ballando con le Stelle.