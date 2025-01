Samuel Peron, ex ballerino di Ballando con le stelle, ha affermato che gli piacerebbe vedere una nuova giuria nel talent di Rai 1. Ecco la spiegazione.

Samuel Peron sulla giuria di Ballando con le stelle

Samuel Peron ha lasciato il programma da ormai qualche tempo anche se è tornato nel corso dell’edizione che si è appena conclusa per sostituire un collega. Il ballerino, infatti, ha preso il posto di Angelo Madonia e ha accompagnato Federica Pellegrini fino alla fine del suo percorso. In merito a tutto ciò, in un’intervista con il Corriere del Mezzogiorno, ha affermato:

“Federica è una persona simpaticissima, mi è dispiaciuto molto doverla lasciare per l’infortunio. Nei quattro giorni in cui abbiamo ballato assieme era gasatissima e contentissima. Io la massacravo e lei rideva, ci capivamo al volo. Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere!“.

Poi non ha perso l’occasione per lanciare una stoccata alla giuria di Ballando con le stelle. Secondo Samuel Peron, infatti, sarebbe arrivato il momento di sostituire i giurati, se non tutti almeno alcuni, per dare una ventata di aria fresca. Ha spiegato:

“Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni“.

Chissà se qualcuno dei membri della giuria di Ballando con le stelle oppure Milly Carlucci stessa replicherà a queste parole. Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane e vedremo cosa accadrà a fine anno, ovvero nel periodo in cui si ricomincerà a parlare dell’edizione 2025/2026.

Rimanete sintonizzati perché sicuramente vi riveleremo tante altre novità nei prossimi mesi e non ve le dovrete lasciare assolutamente sfuggire!