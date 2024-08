In queste ore Marisol, ex allieva di Amici 23, ha fatto gli auguri di compleanno al fidanzato Petit. Ma nello stesso momento ha dovuto anche fare i conti con un commento razzista. Ecco che cosa è successo e la sua risposta.

La risposta di Marisol di Amici

Negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni secondo le quali Marisol e Petit si sarebbero lasciati. Tuttavia a intervenire è stata proprio l’ex ballerina allieva di Alessandra Celentano e ha chiarito qualsiasi dubbio. Ha affermato che il loro legame è più forte che mai:

“Ho visto su Twitter un po’ di notizie del genere, ma ahimè ci sopportiamo ancora. Per la persona riservata che sono, non mi sarei mai aspettata di innamorarmi, in un contesto come Amici”.

Lo ha dimostrato facendo degli speciali auguri di buon compleanno al fidanzato scrivendo sui social una dolce dedica: “Auguri, sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale… solo grazie“. Peccato però che il bel momento è stato rovinato dall’arrivo di un hater che poco dopo ha scritto un commento razzista mirato ad attaccare Marisol.

“Festeggia in Italia o in Africa?“, la frase che ha attirato l’attenzione dei fan dell’ex ballerina di Amici 23. A questa provocazione, considerando anche il fatto che è di origine cubana, però Marisol ha mantenuto la calma e con grande stima di tutto il suo pubblico ha replicato:

“Italia, però mi piacerebbe visitare l’Africa. Mi dicono che è stupenda”.

Una risposta che ha spento subito la polemica e che non ha dato più modo all’hater di continuare il suo sporco gioco. I fan l’hanno acclamata e la coppia è potuta tornare a godersi la bella giornata in occasione del compleanno di Petit. Speriamo che questi attacchi inutili possano smettere e ci auguriamo di tornare a parlare della ballerina e del cantante per darvi solo buone notizie.