In una recente intervista Gerardina Trovato ha fatto una smentita su alcune news circolate in rete sul suo conto: “Non è vero che sono stata depressa. Mi sono pentita della mia ultima ospitata televisiva”.

La smentita di Gerardina Trovato

In questi ultimi giorni si sta tanto parlando di Gerardina Trovato. La cantante è tornata a far parlare di sé dopo un lungo periodo di silenzio lontano dalla musica. L’ha fatto da prima sul palco di una serata della sua Sicilia e, successivamente, con un video su TikTok diventato virale.

LEGGI ANCHE: Fedez svela la verità sulla presunta frecciata a Chiara in “Di Caprio” e fa un’importante precisazione

In un’intervista a MowMag però Gerardina Trovato ci ha tenuto a fare una smentita sulla depressione nella sua vita, associandolo alla condizione della nevrosi ossessiva. Ha spiegato infatti di non ricordare di aver mai detto una cosa del genere: “Se ne ho parlato è perché mi riferivo ad altri che l’hanno scritto. Non sono mai stata depressa. Lo dico sinceramente. Pure depressiva si sono inventati, non bastava nevrosi ossessiva? Non è assolutamente vero, non so cosa sia e spero davvero di non scoprirlo mai”.

Nel corso dell’intervista, Gerardina Trovato ha anche parlato di una delle sue ultime ospitate in TV, quando nel 2020 è stata ospite di Live non è la d’Urso. Barbara d’Urso aveva raccontato della possibilità di vedere l’artista a Sanremo naufragato però a causa di alcuni problemi economici. Qui la cantante aveva espresso un suo parere su quanto le stava succedendo.

LEGGI ANCHE: Marisol vittima del commento razzista di un hater (ma la sua risposta è perfetta)

Oggi a distanza di anni, Gerardina Trovato ha ammesso di essersi pentita di quell’apparizione televisiva, culminata poi con le immagini di una limousine che si presentò davanti all’Ariston di Sanremo:

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte minc****e su minc****e. È stata tutta una gran minc****a esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”, ha concluso Gerardina Trovato, che ora vorrebbe riprendersi gli anni persi lontana dalla musica.