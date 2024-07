Martina De Ioannon ha rivelato che cosa pensa del video in cui Raul e la tentatrice Nicole si baciano in un locale

Nel corso di una diretta su TikTok, in compagnia di un noto tiktoker e Alessia, Martina De Ioannon ha commentato il video virale in cui l’ex fidanzato Raul ha baciato la tentatrice Nicole.

Ieri sera Martina De Ioannon ha fatto una Live sui social in cui ha parlato del rapporto con Raul dopo Temptation Island e poi ne ha fatta un’altra in compagnia di Alessia e un noto tiktoker. In questa seconda occasione l’intervistatore l’ha portata a parlare di Carlo Marini e anche del suo pensiero in merito al video in cui l’ex fidanzato bacia la tentatrice Nicole.

Per quanto riguarda il primo punto Martina ha confessato di sentire l’ex tentatore ma di non ritenersi fidanzata con lui. In merito invece ai filmati che si sono diffusi sui social ha ammesso di averli trovati un po’ volgari:

“Ti vorrei dire che forse io, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità. Da parte mia non è mai arrivata perché un video in cui metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me”.

Poi ha aggiunto di non avere il coraggio di pubblicare un video sullo stesso livello di quello di Raul. Martina De Ioannon ha chiuso il discorso affermando che le “volgarità non mi appartengono“. Il tiktoker ha incalzato sostenendo che, secondo lui, durante il flirt con Carlo a Temptation Island lei si sarebbe dovuta mettere degli asciugamani addosso per coprirsi e nascondersi un po’ dalle telecamere. A tutto ciò però ha replicato:

“Non è paragonabile, mi dispiace. Mi hai visto con la lingua in bocca a Carlo? Il nostro è stato un avvicinamento molto elegante e tranquillo. Se tu lo estrapoli da quel programma tu lo hai visto volgare? No”.

Vedremo se nei prossimi giorni l’ex fidanzato deciderà di intervenire per replicare a tutto ciò che è stato detto su questo video che ha fatto il giro del web. Noi vi terremo informati con tutte le novità del caso.