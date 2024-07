In queste ore Martina De Ioannon ha fatto una Live social in cui ha risposto ad alcune domande dei fan dopo Temptation Island. In tale occasione ha fatto delle confessioni sul suo rapporto con l’ex fidanzato Raul.

Le parole di Martina De Ioannon

Di Martina De Ioannon e del suo ex fidanzato Raul in queste settimane ne stiamo parlando moltissimo. La loro storia d’amore ha fatto discutere durante il percorso a Temptation Island così come una volta terminato il programma. I due hanno deciso di uscire separatamente dal reality in seguito al falò di confronto e oggi sembrerebbe che Raul abbia intrapreso una frequentazione con la tentatrice Nicole.

Per quanto riguarda Martina, invece, sembrava fosse intenzionata a conoscere il tentatore Carlo Marini, ma nella giornata di ieri ha smesso di seguirlo sui social e non abbiamo idea di che cosa stia succedendo. Nell’attesa di scoprirne di più, tuttavia, la De Ioannon ha fatto una Live in cui ha risposto ad alcune domande dei fan. Qualcuno per esempio le ha chiesto: “Ti dava fastidio rivedendo che ti chiamava buffona?“. Questa la sua risposta:

“No, sono abituata. Mi ha insultato da sempre e per sempre, sono scappata da quello. Ci ridevo, dicevo che era maleducato. Io non l’ho mai insultato così ma abbiamo visto il livello, la differenza”.

Che cazzo ne sanno le bimbe di Raul cosa vuol dire essere offesa da un uomo se non fai le cose come dice lui #martiners pic.twitter.com/1IM61W7NpV — Venere (@Venere066177635) July 30, 2024

In un altro momento della Live invece Martina De Ioannon ha spiegato che non ha intenzione di mantenere i rapporti con l’ex fidanzato. Ha però specificato di non avere nulla contro Raul, così come specificato anche nei video dedicato a “un mese dopo” l’esperienza a Temptation Island.

Adesso non ci resta che attendere per capire se rimarrà di questa idea oppure la cambierà. Stando alle recenti indiscrezioni sappiamo che tutte le coppie del reality dovrebbero fare la loro apparizione nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Staremo a vedere che cosa succederà.