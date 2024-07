Durante le premiazioni a queste Olimpiadi di Parigi 2024 agli atleti oltre alla medaglia, viene consegnata anche una scatola. Ma cosa c’è dentro? È stato finalmente svelato il contenuto! Scopriamolo insieme.

Olimpiadi 2024, cosa c’è nella scatola di premiazione

Siamo al quinto giorno di Olimpiadi di Parigi 2024 e, nonostante qualche delusione per aver sfiorato il traguardo, tante sono anche le belle soddisfazioni che gli atleti italiani ci hanno regalato. Ma una curiosità di cui tutti parlano: cosa c’è nella scatola di premiazione consegnata ai medagliati?

Probabilmente è un quesito che tutti coloro che seguono le Olimpiadi di Parigi 2024 si saranno posti. Ebbene non si parla solo di medaglie e ricompense, perché c’è anche un particolare gadget pensato per questa edizione.

Di solito si donano fiori o altri gadget come peluche, ma stavolta i “cugini” francesi hanno pensato di porgere ai vincitori una sorta di custodia dal contenuto inaspettato. Fin da subito i protagonisti delle Olimpiadi 2024 hanno guardato con aria perplessa l’involucro di legno: ma cosa c’è dunque dentro questa scatola?

I fan dell’evento sportivo hanno un po’ tirato a indovinare, ma la risposta è più facile di quel che potete immaginare! Non si tratta di nulla di eclatante, ma si tratta di un semplice omaggio agli atleti per il traguardo ottenuto.

A rivelare cosa ci sia dentro la scatola consegnata alla premiazione sono stati gli atleti italiani, come Filippo Macchi (argento nel fioretto maschile). A TG1 mattina lo sportivo ha detto di aver giustamente curiosato e ha voluto condividere il tutto con il pubblico. L’astuccio funge da protezione e al suo interno c’è una pergamena arrotolata.

Si tratta semplicemente del manifesto ufficiale delle Olimpiadi di Parigi 2024. A crearlo è stato Ugo Gattoni, artista francese di origini italiane. Ha impiegato 2000 ore per realizzarlo (6 mesi per intenderci) interamente a mano. Presenta tutti i simboli della città e riporta tutti gli sport coinvolti. Un gadget in più quindi per gli atleti, che possono comunque appenderlo tra le loro medaglie.

Svelato dunque il mistero della scatola (e del suo contenuto) delle Olimpiadi 2024.