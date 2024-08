In queste ore sta facendo il giro del web una foto che ritrae Martina De Ioannon in vacanza insieme a un ex volto noto di Temptation Island. Non si tratta però né di Carlo né di Raul.

Martina De Ioannon insieme a Jenny in vacanza

Dalla fine di Temptation Island si sta parlando sempre di più dei suoi protagonisti, in particolare di Raul Dumitras e Martina De Ionannon. L’ormai ex coppia ha deciso di lasciare il programma separatamente dopo il falò di confronto e nel segmento “un mese dopo” lei stessa ha rivelato di non aver intenzione di rimanere in rapporti con l’ex fidanzato.

Tuttavia in questi giorni è trapelata la notizia secondo la quale entrambi sarebbero partiti per Mykonos. Il primo ad andare è stato proprio Raul, che sarebbe stato avvistato con i fratelli dell’ex compagna. Successivamente è stata rilasciata l’indiscrezione in base alla quale anche Martina sarebbe partita e da qui è arrivata anche la presunta reazione di Nicole, ex tentatrice e nuova frequentazione di Dumitras:

“Questa è la domanda più gettonata e capisco che sia la cosa che più vi interessi. Però al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità”.

A quanto pare però un incontro tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras non c’è stato ed entrambi stanno vivendo le vacanze separati. Qui sotto infatti possiamo vedere uno scatto che ritrae l’ex protagonista di Temptation Island insieme all’amica ed ex compagna di viaggio Jenny. Insieme si stanno godendo il mare e il sole in queste calde giornate di agosto senza pensare agli uomini.

Martina De Ioannon insieme a Jenny a Mykonos

Nel caso in cui dovessero esserci degli sviluppi vi terremo aggiornati.