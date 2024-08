In questi giorni si è mormorato che Chiara Ferragni abbia “un’affettuosa amicizia” con un noto imprenditore della moda. Nelle ultime ore così sono emersi alcuni dettagli su come l’influencer avrebbe conosciuto la sua nuova presunta fiamma.

Nuovo amore per Chiara Ferragni?

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni. Chi segue l’imprenditrice digitale sa bene che in questi giorni è volata in Grecia con i figli Leone e Vittoria per godersi qualche giorno in relax, in vista dell’inizio del nuovo anno lavorativo. Sappiamo però che dopo la fine del matrimonio con Fedez l’influencer è finita anche al centro del gossip e solo nelle ultime ore un nuovo pettegolezzo ha attirato l’attenzione del web.

Secondo Dagospia infatti la Ferragni avrebbe “un’affettuosa amicizia” con un noto imprenditore della moda, Silvio Campara, attuale CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Stando a quanto si mormora, pare che i due siano sempre più vicini ultimamente e di recente sono emersi nuovi retroscena su questo legame.

Il Corriere Veneto ha infatti rivelato come si sarebbero conosciuti Chiara Ferragni e la sua nuova presunta fiamma. Stando a quanto si legge, i due potrebbero essersi incontrati e Forte dei Marmi, “in occasione dell’inaugurazione di un nuovo retail concept ispirato alla villeggiatura italiana Anni Sessanta: Bar Golden”.

Attualmente però l’influencer non si è ancora esposta e a oggi non ha commentato i recenti gossip sul suo conto. Per questo motivo i pettegolezzi sull’imprenditrice sono da considerarsi ancora tali. Non ci sono infatti al momento prove che confermerebbero questo presunto flirt tra la Ferragni e Campara. Chiara intanto continua a godersi la sua estate in attesa delle novità che la attendono a settembre. Nelle prossime settimane infatti potrebbero esserci delle grosse novità e non resta che fare un enorme in bocca al lupo all’imprenditrice digitale.