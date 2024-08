In queste ultime ore la tentatrice Nicole, che è stata avvistata più volte insieme a Raul dopo Temptation Island, ha rivelato come sono i loro rapporti oggi.

Non molti giorni fa Raul Dumitras è uscito allo scoperto con la tentatrice Nicole confermando così la loro frequentazione. Hanno pubblicato il video di un bacio che ha fatto molto discutere e anche l’ex fidanzata Martina ha voluto dire la sua:

“Ti vorrei dire che forse io, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità. Da parte mia non è mai arrivata perché un video in cui metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata piaciona con Carlo ma mai volgare, secondo me”.

In queste ore però sono spuntate delle foto in cui abbiamo potuto vedere Raul in vacanza in Grecia con i fratelli di Martina e per tale ragione i fan si sono preoccupati. In molti sono andati a chiedere a Nicole quali sono i suoi rapporti con il ragazzo e le sua parole sono state abbastanza vaghe:

“Questa è la domanda più gettonata e capisco che sia la cosa che più vi interessi. Però al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità”.

La confessione della tentatrice Nicole di Temptation Island

Al momento non sappiamo con esattezza che cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Secondo le parole di Nicole, tuttavia, sembrerebbe che la frequentazione stia proseguendo in qualche modo e che l’affetto sia ancora presente tra loro. Come al solito vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo avere altre informazioni in merito e nel fratello vi consigliamo di continuare a seguirci.