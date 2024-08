Nonostante abbiano lasciato Temptation Island separati, in queste ore in rete si sta parlando di un presunto ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Ecco cosa sta accadendo.

Martina De Ioannon di nuovo vicina a Raul Dumitras?

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Come sappiamo la storia d’amore tra gli ex protagonisti di Temptation Island non è terminata nel migliore dei modi e dopo la fine del reality show era sembrato che i due avessero voltato pagina. Martina infatti ha annunciato di aver iniziato a frequentare il single Carlo e solo qualche giorno fa i due sono stati avvistati insieme in un locale. Anche Raul sui social è uscito allo scoperto con l’ex tentatrice Nicole e si è così parlato di una possibile conoscenza tra i due.

A oggi però sembrerebbe che entrambe le frequentazioni siano a un punto di stallo. Carlo ha infatti smesso di seguire la De Ioannon su Instagram e come se non bastasse qualche ora fa Nicole ha fatto intendere di non volersi sbilanciare sul rapporto con Dumitras. Raul nel frattempo è partito per Mykonos in occasione del suo compleanno e in vacanza con lui ci sarebbero anche i fratelli della sua ex fidanzata. Ma non è finita qui.

Pare infatti che Martina De Ioannon in una recente live abbia affermato di essere a sua volta in partenza per Mykonos e a quel punto sui social è scoppiato il caos. In molti infatti hanno iniziato a parlare di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island, che tuttavia a oggi non si sono ancora sbilanciati.

Non è detto infatti che tra Martina e Raul ci sia un riavvicinamento in corso e la scelta della stessa meta estiva potrebbe essere dunque una pura coincidenza. Nelle prossime ore però ne sapremo senza dubbio di più e non resta che attendere dunque per scoprire cosa accadrà.