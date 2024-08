Raul Dumitras è stato avvistato in vacanza in Grecia con i fratelli dell’ex fidanzata Martina De Ioannon

Dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, sembrerebbe che Raul Dumitras abbia voltato pagina. In questi giorni però pare che l’ex protagonista di Temptation Island sia in vacanza con i fratelli della sua ex fidanzata.

Raul Dumitras vola in Grecia

Il viaggio nei sentimenti di Raul Dumitras e Martina De Ionannon a Temptation Island non è terminato nel migliore dei modi. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sa bene che il percorso della coppia ha vissuto alti e bassi e non sono mancati i colpi di scena. Proprio Martina si è infatti avvicinata al single Carlo e il feeling tra i due ha scatenato la gelosia di Raul. Al falò come se non bastasse la De Ioannon ha deciso di interrompere la relazione con Dumitras e qualche tempo dopo la fine del programma ha iniziato a frequentare l’ex tentatore.

Ma non solo. Qualche giorno fa infatti anche Raul è uscito allo scoperto con la single Nicole e sembrerebbe che i due abbiano dato il via a una conoscenza. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti hanno notato, in questi giorni Raul Dumitras è volato in Grecia per concedersi qualche giorno in relax, anche in occasione del suo compleanno. Tuttavia sembrerebbe che l’ex protagonista di Temptation Island sia in vacanza con i fratelli della sua ex Martina De Ioannon. A svelarlo è stata sui social Deianira Marzano, che ha ricevuto delle segnalazioni dai suoi follower.

Pare dunque che Raul, pur avendo messo un punto alla storia con Martina, sia ancora legato ai fratelli della sua ex fidanzata. Dumitras nel mentre starebbe proseguendo la conoscenza con l’ex tentatrice Nicole e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due.