Oggi su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa scelta di Martina De Ioannon. La tronista ha così deciso di lasciare Uomini e Donne con Ciro Solimeno.

La scelta di Martina De Ioannon

Grandi emozioni oggi per il pubblico di Uomini e Donne. Su Canale 5 è andata infatti in onda la scelta di Martina De Ioannon, attesissima da tutti i fan del dating show di Maria De Filippi. Due, come sappiamo, i corteggiatori che hanno fatto breccia nel cuore della tronista: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Ma cosa è accaduto dunque in studio? Andiamo a scoprirlo.

La puntata è iniziata ieri con il riassunto dei momenti più belli che Martina ha vissuto con entrambi i pretendenti. In seguito sono state mandate in onda le ultime esterne che la De Ioannon ha fatto con Solimeno e con Steri. La tronista ha scelto di passare una giornata intera con entrambi i corteggiatori e ovviamente non sono mancate le emozioni e anche qualche lacrima.

Tornati in studio Martina De Ioannon ha fatto finalmente la sua scelta, andata in onda oggi. Il primo a essere chiamato è stato Gianmarco. A quel punto è arrivata la doccia fredda per Steri. I due così poco dopo si sono salutati e si sono stretti in un caloroso abbraccio. Martina ha poi fatto chiamare Ciro, che è risultato essere la sua scelta. Parlando a cuore aperto, la De Ioannon ha così affermato: “Mi hai detto che sei un salto nel vuoto, ed è vero. Ma è un salto nel vuoto che però mi fa divertire, mi fa ridere tantissimo, mi fa piangere e mi fa battere il cuore. So che ci saranno tante cose su cui lavorare. Ma io non posso e non voglio andare contro quello che dice il mio cuore. Oggi ho voglia di viverti”.

Martina e Ciro lasciano dunque Uomini e Donne insieme e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.