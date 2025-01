Abbiamo conosciuto Ciro Solimeno a Uomini e Donne come tronista di Martina De Ioannon. Ma conosciamo meglio la scelta della tronista: ecco chi è il ragazzo campano, l’età e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Ciro Solimeno

Nome e Cognome: Ciro Solimeno

Data di nascita: 20 marzo 2002

Luogo di nascita: Pompei

Età: 22 anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: calciatore

Fidanzata: Ciro ha avviato una frequentazione con Martina De Ioannon

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @ciro_solimeno

Ciro Solimeno età, altezza e biografia

Come si chiama di cognome Ciro, corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Lui è Ciro Solimeno. Quanti anni ha e dov’è nato? Il ragazzo è nato il 20 marzo a Pompei, ma oggi vive a Torre Annunziata. La sua età è di 22 anni.

Non sappiamo qual è l’altezza di Ciro di Uomini e Donne e tantomeno conosciamo il suo peso.

Per quanto riguarda la sua biografia, sappiamo che è laureato, come vedremo, e ha un passato da calciatore. Non sappiamo se pratica ancora questo sport.

Vita privata di Ciro di Uomini e Donne

Ambito vita privata. Cosa sappiamo di Ciro Solimeno di Uomini e Donne? Quel che possiamo dire è che è molto legato alla sua famiglia. Ha un fratello e una sorella.

Ciro di Uomini e Donne è fidanzato? Dopo essere arrivato single nel programma, il ragazzo è stato scelto da Martina e hanno così avviato una nuova conoscenza.

Dove seguire Ciro Solimeno di Uomini e Donne: Instagram e social

Ciro Solimeno è possibile seguirlo sui social? Il ragazzo è presente su Instagram, con un account che vanta già un buon numero di follower, destinato a salire grazie anche a Uomini e Donne.

Sul suo profilo condivide tanto della sua quotidianità, tra viaggi, amici e famiglia.

Carriera

Passiamo ora alla carriera di Ciro Solimeno di Uomini e Donne.

Sappiamo che si è laureato all’Università degli studi di Salerno.

Ha avuto una carriera da calciato. Nel 2014 ha giocato nel ruolo di attaccante nel Real Forio. Si tratta di una squadra del comune dell’Isola di Ischia. Ha anche preso parte al campionato di Eccellenza Girone A in Campania.

Non sappiamo se ancora oggi gioca o meno a calcio.

Ciro Solimeno a Uomini e Donne

Così come Gianmarco Steri (diventato poi tronista), Ciro Solimeno è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Martina De Ioannon. Un trono segnato da alti e bassi dove non sono mancati momenti speciali, ma anche di sconforto.

In una delle ultime esterne ha avuto modo di far conoscere a Martina parte della sua famiglia. Tra loro c’è stato poi un bacio appassionato.

Nel 2025, dopo un’attenta riflessione, Martina ha deciso di uscire con Ciro dal programma e iniziare così una conoscenza con lui.