1 Martina Maccherone è stata derubata

Una delle influencer più amate e seguite sul web è senza dubbio Martina Maccherone. Come in molti sapranno l’attuale head of influencer marketing di Westwing è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, e in passato ha anche lavorato nel team dell’imprenditrice digitale. Tuttavia questi non sono giorni semplice per Martina. La Maccherone infatti nella notte di Capodanno, mentre si trovava fuori a cena col suo compagno Lorenzo e le due gemelle Ines e Ilde, è stata derubata da quattro donne nella sua casa milanese! Rientrata alla sua abitazione, l’influencer si è accorta di quanto accaduto, e poco dopo ha postato sui social il video di una telecamera di sorveglianza del palazzo che mostra quattro donne uscire indisturbate da casa sua con la refurtiva. Nelle ore successiva Martina ha anche rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, svelando quello che è accaduto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sembravano delle professioniste, non credo abbiano agito per fame o per necessità. Io e la mia famiglia eravamo fuori a festeggiare. I vicini che erano in casa stavano brindando all’anno nuovo e il custode ovviamente non era presente, data l’ora. Si sono tolte parecchi sfizi da donne. Oltre a rubare contanti, gioielli, borse di brand molto famosi e riconoscibili, hanno concluso facendo un giro nel mio bagno da cui hanno portato via il mio phon, la mia piastra ma anche creme, profumi, rossetti”.

Ma non solo. Come se non bastasse infatti Martina Maccherone ha anche svelato che le quatto ladre si sono introdotte anche nella camera delle due gemelline, nate lo scorso maggio, e hanno portato via anche tutti i loro effetti personali. Ecco cosa afferma l’influencer:

“Vedere i loro cassetti vuoti è la cosa che mi ha destabilizzato di più. Non c’era più nulla, nemmeno i biberon e i porta-ciucci”.

Ma non è finita qui. A quel punto infatti Martina Maccherone ha fatto anche un piccolo sfogo, e ha parlato anche dell’utilizzo dei social. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.