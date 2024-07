Falò di confronto tra Raul e Martina nell’ultima puntata di Temptation Island. Ma il pubbico ha notato un particolare simpatico nel vedere le immagini della coppia. Lei, infatti, a quanto pare più volte ha pianto senza lacrime. Ecco i video di quei momenti.

Il pianto senza lacrime di Martina a Temptation Island

Dopo aver visto il falò di confronto di Alex e Vittoria, la sesta puntata di Temptation Island si è dedicata a Raul e Martina. Dopo un breve riassunto, lui è stato chiamato nel pinnettu e qui ha visto molti video della fidanzata col single Carlo. Per Raul sono stati un duro colpo e un modo per prendere varie consapevolezze e capire alcune cose della sua relazione.

Ma anche Martina è stata chiamata nel pinnettu per un video del fidanzato e lo ha visto all’ultimo falò quando ha pianto dopo un video su di lei. Ha quindi percepito il suo dolore e ha ascoltato tutte le sue parole, sentendosi anche in colpa e si è commossa.

Ma il pubblico ha notato una cosa davvero divertente in questa scena e cioè che Martina stava “piangendo” mentre vedeva Raul, ma senza lacrime. E abbiamo un video che lo dimostra.

Ma non finisce qui, perché poi è arrivato il momento del falò di confronto. Questo momento è stato molto sentito in cui abbiamo percepito le emozioni di entrambi i componenti della coppia. Anche in questo caso Martina si è commossa nell’esprimere i suoi sentimenti, ma di nuovo non è scesa alcuna lacrima.

A quanto pare anche dopo il falò, da dove Raul e Martina sono usciti divisi, lei si è messa su una panchina a riferire le sue emozioni a caldo. Anche in questo caso sembrava piangere senza lacrime.