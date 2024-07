Nel corso dell’ultima puntata non è mancato il falò finale tra Raul e Martina e proprio quest’ultima ha deciso di lasciare il suo fidanzato e di mettere un punto alla loro relazione.

Martina e Raul lasciano Temptation Island separati

Il percorso di Raul e Martina in queste settimane ha appassionato tutto il pubblico di Temptation Island. Fin dal primo momento infatti la coppia si è messa in gioco e nel corso del viaggio nei sentimenti non sono mancati i colpi di scena. Proprio la De Ioannon si è avvicinata al single Carlo e tra i due è nato un feeling speciale, che ha scatenato la gelosia di Dumitras.

Stasera siamo così giunti alla resa dei conti finale e finalmente abbiamo assistito al falò di confronto tra Raul e Martina. Una volta faccia a faccia i due hanno ripercorso quanto accaduto all’interno dei due villaggi ma poco dopo i fidanzati si sono accusati a vicenda.

Non sono mancate anche le lacrime durante il falò di Raul e Martina. Proprio Dumitras ha infatti ammesso di essere ancora innamorato della sua compagna, che dal suo canto ha spiegato le mancanze vissute nell’ultimo periodo. Poco dopo la coppia è giunta alla decisione finale. Martina tuttavia ha deciso di lasciare Raul e ha ammesso di non provare più un sentimento così forte tale da convincerla a lasciare Temptation Island insieme.

Termina dunque il percorso della De Ioannon e di Dumitras, che hanno messo un punto alla loro relazione.