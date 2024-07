Per il falò finale tra Raul e Martina gli autori hanno scelto una particolare canzone di Claudio Baglioni. Tuttavia i due avevano usato lo stesso brano in un video postato sui social prima di entrare a Temptation Island.

Il retroscena su Raul e Martina

Stasera nel corso della puntata finale di Temptation Island stiamo scoprendo come sono terminati i percorsi delle coppie ancora in gara. Non è mancato ovviamente anche il falò di confronto finale tra Raul e Martina, che è stato uno dei più attesi dal grande pubblico. In queste settimane infatti i telespettatori hanno seguito passo dopo passo il viaggio nei sentimenti dei due, che ci hanno fatto vivere un vortice di emozioni.

Sappiamo bene che la De Ioannon si è avvicinata fin da subito al single Carlo, scatenando la gelosia del suo compagno. Stasera tuttavia nel corso del falò Martina ha ammesso di non essere più innamorata di Dumitras e ha così deciso di lasciarlo. Sul web intanto alcuni attenti utenti hanno notato un dettaglio che in questi minuti sta facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

In occasione del falò tra Raul e Martina gli autori hanno scelto una particolare canzone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Qualcuno ha però notato che pochi giorni prima di entrare a Temptation Island la De Ioannon e Dumitras hanno condiviso un video sui social con lo stesso brano! Il filmato sta così facendo il giro del web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

no vabbè loro hanno fatto questo video prima di arrivare al villaggio e hanno messo la stessa canzone nell’ultimo faló infami quelli della produzione pic.twitter.com/qu7QP9mGVW — Asia🐘 (@casiftangeles) July 25, 2024

Nel mentre il percorso della coppia non è terminato nel migliore dei modi e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.