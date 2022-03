1 L’annuncio della rottura tra Morra e l’ex Dalila

Le notizie non arrivano solo dai vipponi di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma si parla ancora tanto della precedente stagione e, in queste ultime ore, di Massimiliano Morra. L’attore, protagonista lo scorso anno del reality show, aveva comunicato al settimanale Di Più di essere pronto a fare il grande passo con la sua fidanzata Dalila Mucedero, la quale si era presentata in trasmissione per alcuni confronti con lui:

“Adesso posso dire che io mi sposo. Dalila è la donna della mia vita, la ragazza con cui voglio mettere su famiglia. Stiamo pensando di sposarci a Napoli”, aveva raccontato al giornale. Adesso, però, qualcosa dev’essere cambiata, tanto che giunge la notizia che il matrimonio tra Massimiliano Morra e Dalila Mucedero è saltato. A darne l’annuncio è stata proprio l’ex promessa sposa tramite una storia su Instagram. Ecco il testo del breve messaggio pubblicato sul suo account ufficiale:

“Buongiorno… anche se non toccava a me fare questa comunicazione (da personaggio NON pubblico) ancora una volta affronto una situazione mettendoci la faccia e tra l’altro sempre a testa alta”, ha esordito l’ex di Massimiliano Morra. Per poi rivelare: Mi sembra rispettoso per tutte le fanpage e le persone che ci hanno supportato, mettervi a conoscenza che io e Massimiliano non stiamo più insieme già da un bel po’ di tempo. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato

Daly“.

Ecco l’annuncio pubblicato dall’ex compagna di Massimiliano Morra su Instagram.

La storia Instagram dell’ex di Massimilaino Morra

Pare quindi che il matrimonio non si terrà, come invece aveva raccontato Massimiliano Morra. Non se ne conoscono le cause di questa rottura e, almeno al momento, l’attore non ha parlato di quanto successo, a differenza della sua ex fidanzata. Attendiamo dunque di capire se l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 romperà il silenzio e rivelerà o meno la sua versione dei fatti.

Intanto proprio alla rivista Di Più, Massimiliano Morra oltre ad annunciare le nozze (poi saltate come abbiamo visto) ha avuto qualcosa da ridire su Rosalinda Cannavò, con la quale ha condiviso l’esperienza del GF Vip 5…