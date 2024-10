Infortunio in prova per Massimiliano Ossini! Stasera in puntata, nonostante l’impegno, si è beccato una critica da parte della giuria dopo la sua esibizione: “Eri finto, leva la maschera”.

Massimiliano Ossini s’infortuna in prova

Scintille stasera a Ballando con le Stelle, specie dopo il filmato emerso dallo speciale “Ballando segreto”. Nel video infatti si è visto Massimiliano Ossini dare contro alla giuria che, a detta sua, avrebbe penalizzato lui e premiato invece Alan Friedman (secondo il suo parere non all’altezza).

Ed ecco qui che a Ballando con le Stelle ne è nato un caso, dato che proprio Massimiliano Ossini ha avuto manforte da parte di Sonia Bruganelli, che si è detta d’accordo con lui.

In pista stasera Massimiliano Ossini è sceso con la voglia di dimostrare quanto sia valorosa la sua presenza a Ballando e quanto meriti di arrivare fino in fondo. Per questo insieme alla sua insegnante Veera Kinnunen hanno pensato a una coreografia che potesse colpire. Ma ci saranno riusciti?

Nella clip di presentazione si è lamentano, ma ha voluto comunque dimostrare il suo valore. Ma c’è stato subito un problema: un infortunio che ha coinvolto Massimiliano Ossini, che durante le prove si è fatto male alla gamba (una brutta sciatica), ma non si è dato per vinto e si è esibito comunque.

La critica della giuria a Ossini

Dopo l’esibizione, viste le critiche sollevate, Massimiliano Ossini si è trovato a dover fare i conti con la giuria!

Ivan Zazzaroni l’ha buttata sul ridere, ma poi ha detto di non averlo visto bene, anche se apprezza l’impegno. Fabio Canino si è detto d’accordo con il collega, ma ha lanciato una stoccata su Friedman (dato che Ossini lo aveva criticato). Mariotto l’ha attaccato: “Eri finto come una banconota bucata. La cosa più sexy erano le piante dei piedi della Veera. Ho goduto di quel momento magico. Ma comunque o ti levi la maschera o non va”.

Si è passato poi a un giudizio più tecnico da parte di Carolyn Smith per Massimiliano Ossini, che ha diviso il giudizio in due. Ha capito comunque lo sforzo, ha trovato artistico l’approccio anche se non propriamente nel suo. Selvaggia Lucarelli ha detto che è bello da vedere: “Non ho notato alcun tipo di evoluzione”. Più incoraggianti invece i giudizi di Alberto Matano e Rossella Erra.

Per lui un totale di 22 punti! Insomma Massimiliano non ha ancora conquistato la giuria!