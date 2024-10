Sebbene abbia fatto del suo meglio, Furkan Palali non ha per niente convinto Mariotto, che gli ha dato uno ZERO dopo l’esibizione

Niente da fare per Furkan Palali! Mariotto non si è convinto dalla sua esibizione e ha distrutto tutto il lavoro svolto con uno ZERO! Rossella Erra è intervenuta in difesa dell’attore turco.

Furkan Palali si prende uno zero!

Non è iniziata con il piede giusto l’esperienza di Furkan Palali a Ballando con le Stelle. Tanto l’impegno messo dall’attore di Terra Amara nelle sue esibizioni, seguito dalla maestra Erica Martinelli, senza però mai trovare i giudizi positivi della giuria. I giurati in realtà l’hanno molto criticato, ma lui non si è mai dato per vinto. Anzi, spera di riuscire a fargli cambiare idea.

Questa settimana Furkan Palali sarà stato in grado di mettere in pratica quanto richiesto e a convincere la giuria? La strada sembra essere ancora molto in salita per il concorrente di Ballando con le Stelle, che nella clip di presentazione si è molto lamentato, trovando “poco gentili” le parole di Guillermo Mariotto e colleghi. Unica che ha salvato dalle critiche è Selvaggia Lucarelli, che ha trovato dalla sua parte.

Stasera carico e un po’ deluso dalle parole dei giurati, Furkan Palali si è esibito su un paso doble sulle note di Una storia importante di Eros Ramazzotti. Dopo la performance, Rossella Erra si è scatenata, facendo il tifo per lui, si è letteralmente scatenata.

“Sei un po’ rigido, ma è comunque uscito qualcosa di buono”, ha detto Zazzaroni. Canino ha cercato di fargli capire che le critiche servono a crescere. Ha visto un miglioramento, ma c’è ancora molto da fare. Carolyn pure è stata più soddisfatta rispetto alla scorsa puntata: “Vorrei che collegassi più la coreografia con la musica, ma stai facendo progressi”. Successivamente è stata la volta di Selvaggia dopo averci scherzato un po’ su, ha riconosciuto la sua crescita personale.

Mariotto infine ha voluto spiegare: “Io non sono così patito di te o ho timore. Sono più diretto e obiettivo. Ti dico che sono stato molto gentile e ti ho accolto. I commenti erano gentili rispetto alle tue performance. Io ti ho visto di cemento! Voi dite la vostra, io dico la mia vista. Non ho mai visto Terra Amara, piuttosto sembra che reciti sempre quel personaggio”. Lui gli ha rifilato uno ZERO, da scatenare i lamenti del pubblico. Furkan pensava si trattasse di uno scherzo e si è un po’ infastidito: “Se non provi, non rischi, non puoi avere successo e se non fai errori, non puoi trovare il giusto”

Successivamente per Furkan Palali è scesa in difesa, Rossella Erra ha difeso: “Non credere a Selvaggia che non ha mai visto la serie. Credi a me, che so tutto di Terra Amara. Ora ti stanno incensando, ma fidati di me”.

La sua performance ha continuato a far discutere! Risultato finale del voto? 24 punti finali.