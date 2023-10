Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Massimiliano Varrese lascia il GF?

Nella notte Massimiliano Varrese ha visto Vittorio Menozzi e Heidi Baci parlare insieme in piena notte e questo lo ha fatto ingelosire. Mentre era sul divano con Ciro ha affermato:

“Anche questo, porca pu**ana. A quest’ora devi girarle intorno? Ma io dico… Adesso mi girano e poi sbrocco. Reggo, reggo e poi sbrocco“.

Successivamente, come vediamo anche dai video qui sotto, Heidi si è avvicinata a loro e Massimiliano ha espresso tutte le sue perplessità in merito alla questione. La Baci afferma che lui è agitato perché pensa che Vittorio “ronzi” intorno a lei per sedurla. Per tale ragione cerca di calmarlo:

“Noi abbiamo complicità di amicizia. Lui lo sa e io lo so”.

La gelosia, la tossicità e il soffocamento di un comportamento simile non è normale



Ricordiamo a tutti che non sono in una relazione, e lui non puo pretendere niente



Ps: Cmq Heidi dovrebbe essere più trasparente con lui#grandefratello pic.twitter.com/PWGxbaBl68 — AriaAdion (@aria_adion) October 16, 2023

Massimiliano Varrese, tuttavia, non si è mostrato molto convinto e a un certo punto è sbottato minacciando di voler abbandonare la casa perché esasperato: “No, io lascio la casa. Non ce la faccio più. Mi sento sotto pressione“. La discussione poi è continuata e il concorrente si è tranquillizzato nel momento in cui Heidi gli è andata vicino.

Massimiliano: -“Io abbandono la casa”



HEIDI FACCI STO GRANDE FAVORE PORTALO ALL'ESASPERAZIONE E FALLO USCIRE DALLA PORTA ROSSA #grandefratello #gfpic.twitter.com/k0X1rObhDl — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 15, 2023

Nel video qui sotto, infatti, possiamo sentire l’attore affermare: “Io sto bene solo se mi abbracci e mi stai vicina. Non capisco se fai finta di non capire“. Ciro, quindi, si alza per andare a dormire e le lascia il posto. La Baci, tuttavia, dice di voler andare a letto mentre Varrese continua: “Sto bene solo quando sono abbracciato a te“.

L'ABBRACCIO PER ESASPERAZIONE E POI LA FUGA DISPERATA



che cinema 😭😭😭 #grandefratello pic.twitter.com/e4fPdnMebo — trash era 🦦 (@inmatrashera) October 15, 2023

Heidi risponde in tono scocciato: “Ho capito, ho capito. Va bene, a posto. Fammi andare a dormire“. Massimiliano, quindi, ha ritrovato la pace con se stesso. Vedremo se la sua frequentazione con la concorrente avrà vita lunga. Vi terremo aggiornati.

