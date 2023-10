Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il video di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti principali della corrente edizione del Grande Fratello. quasi dal momento in cui è entrato lo abbiamo visto provare a conquistare Heidi, tuttavia lei stessa ha detto di non essere interessata e più volte gli ha dato un due di picche:

“Sei tu quello innervosito. No, senza microfoni no. Cosa devi dire? Non ho nulla da nascondere, io non ho nulla da nascondere. Io vorrei tranquillità, serenità e risate. Tu invece sei un’anima in pena, innervosita e devi dire chissà che cosa. Va bene, allora sono matta io”.

Massimiliano Varrese al Grande Fratello, poi, è noto anche per gli scontri infuocati con Beatrice Luzzi. I loro caratteri non si sono mai trovati in armonia e sono volate anche parole molto forti da parte dell’attore:

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… 50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca porco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti“.

Questa mattina, invece, è tornato a far parlare di sé per un gesto che ha lasciato perplessi gli spettatori del GF. Davanti alle telecamere, infatti, si è messo a grattarsi con insistenza il lato B. Questo perché, rivela lui stesso, lo ha punto una zanzara “in mezzo alle chi**pe“. La scena è stata criticata da alcuni mentre altri l’hanno trovata divertente. Qui sotto il video.

MA QUANTO FA SCHIFO IL GURU ?? CHE SI GRATTA IL CULO APPENA SVEGLIO 😨 #grandefratello #gf pic.twitter.com/jQ9mfy9ptN — Soqquadro (@gicarestik2) October 10, 2023

