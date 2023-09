Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Settembre 2023

Grande Fratello

Le dure critiche di Massimiliano Varrese

Ieri sera Beatrice Luzzi ha scoperto che alcuni inquilini della casa del Grande Fratello hanno parlato alle sue spalle dopo il gioco fatto nel pomeriggio precedente. Tra questi anche Massimiliano Varrese, il quale è stato definito in diretta dall’attrice “un bluff“.

L’attore si è molto risentito di queste parole e durante la pubblicità le ha detto che non le rivolgerà mai più nemmeno il buongiorno. Ha rincarato poi le dose in queste ore durante la preparazione del pranzo in cucina insieme a Rosy. L’ha definita una persona “squallida, sporca, falsa e ipocrita“. Poi ha continuato:

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… 50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca porco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti.

Ha anche fatto le lacrime di coccodrillo in camera da letto. Ci sono quasi cascato anche io, poi va in confessionale e dice quello che dice. Va dai nuovi a screditarmi. Imbarazzante, da una donna di cinquant’anni non me l’aspetto proprio. Devi farne di lavoro ancora. Ma a quel punto proprio non c’è”.

Qui sopra potete vedere il video in questione. Voi siete dalla parte di Massimiliano Varrese o di Beatrice Luzzi? Fateci sapere la vostra opinione con un commento. Continuate a seguirci per molte altre news.