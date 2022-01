Forse non lo sapete, ma il vero nome di Massimo Ranieri è un altro. Ecco come si chiama davvero all'anagrafe il cantante

Il vero nome di Massimo Ranieri

Tutti conosciamo Massimo Ranieri, cantante italiano nato a Napoli nel 1951 e che ha trovato il successo grazie alla sua potente voce e alle canzoni che hanno fatto sognare più di una generazione. Tra pezzi più graditi, sicuramente, possiamo citare “Perdere l’amore“, “Vent’anni“, “Rose rosse” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera, infatti, ha pubblicato 31 album. Di questi 23 in studio, 4 live e 4 raccolte. I singoli, in totale, sono invece 36. Un percorso fatto di successi. Tuttavia soltanto i fan più esperti sapranno la curiosità che vi stiamo per rivelare.

Quello che tutti conosciamo, infatti, è soltanto un nome d’arte. Il suo vero nome è Giovanni Calone. Ma perché ha deciso di cambiarlo? Come riporta anche il sito Contra-Ataque all’inizio il performer si esibiva come Gianni Rock. Solo dopo l’incontro con il produttore discografico Gianni Atterrano è stato scelto di adottare qualche cosa di più accattivante e che si potesse facilmente ricordare. In sostanza, Massimo è appunto un nome facile da ricordare, mentre Ranieri è un omaggio al principe di Monaco.

All’epoca, infatti, era una delle persone più in voga del momento, soprattutto per via del matrimonio con Grace Kelly. Il motivo, quindi, è puramente commerciale. Bisogna ammettere, però, che ha funzionato molto bene. Dopo anni, infatti, anche i più giovani lo conoscono e cantano insieme a lui brani ormai diventati senza tempo. Di recente lo abbiamo visto a L’anno che verrà, programma condotto da Amadeus per celebrare l’arrivo del 2022. Inoltre, sempre in quello stesso anno, lo troveremo al cinema nei film “Mancino naturale” e “L’uomo che disegnò Dio“.

Ecco, quindi, rivelato il vero nome di Massimo Ranieri. Lo sapevate già? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per non perdervi nessun’altra news su di lui e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.