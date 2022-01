Le presunte sigarette “speciali” al GF Vip 6

In queste ultime ore i social hanno parlato sempre di più del fatto che un concorrente del GF Vip 6 avrebbe fumato una canna in giardino. Non c’è quasi nemmeno bisogno di dire quanto sia impossibile tutto ciò. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire la storia basandoci su ciò ce è stato scritto su Twitter.

Sembrerebbe che la prima ad aver fatto circolare la voce sia stata Miriana Trevisan: “In casa stanno tutti dicendo che ieri notte barù si è fatto una canna in giardino, visto da quasi tutti, ma che “non credo lo abbiano inquadrato. […] Aggiornamento: Miriana e Jessica hanno sentito l’odore diverso dal tabacco, poi Lulù gli ha chiesto cosa fosse e Barù avrebbe confermato“. La notizia, quindi, ha fatto il giro del web, ma ovviamente non potrebbe mai accadere qualcosa del genere. Gli autori sono sempre molto attenti e, come fa notare qualcuno, controllano sempre i bagagli dei gieffini prima della loro entrata:

Ma poi scusate il tabacco e tutto il resto è controllato dalla produzione. Levano addirittura la roba dalla valigia.

Il disguido potrebbe essere nato a causa dell’ironia pungente che contraddistingue Barù. Già in passato, infatti, il concorrente del GF Vip 6 è stato molto limpido nell’ammettere che in giovane età fumava la marijuana. In più, qualche giorno fa aveva fatto una battuta: “L’altro giorno erano vicino al biliardo e Barù, mentre si faceva la sigaretta ha detto: ‘ogni volta sembra che mi sto preparando una canna perché mi copro’“.

Tutto ciò, quindi, ha portato alcuni a pensare che si trattasse davvero di una canna. Le probabilità che, però, fosse davvero così sono nulle. La produzione, infatti, non permetterebbe mai che quel tipo di sostanze venissero portate all’interno del reality. Si è tratta, perciò, di un grosso malinteso. Continuate a seguirci per tante altre news sul GF Vip 6 e non solo.

