NEWS

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Le anticipazioni della puntata di Amici 23 che andrà in onda il 3 marzo 2024

Le anticipazioni Amici 23

Oggi pomeriggio si è svolta una nuova registrazione di Amici 23 e in questi minuti stanno arrivando le anticipazioni su quello che vedremo domenica 3 marzo su Canale 5. A svelarci quello che è accaduto in studio è come sempre SuperGuidaTV.

Anche questa settimana abbiamo assistito a delle gare di canto e di ballo, e non sono mancate anche prove di improvvisazione per alcuni allievi della scuola. In più sono stati svolti i compiti che i prof hanno assegnato ai ragazzi negli ultimi giorni.

Tra gli ospiti in studio troviamo Mr Rain. La gara di canto è stata giudicata da Emma, Max Brigante e il direttore di una Radio. Mentre quella di ballo è stata giudicata da Rossella Brescia.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nel corso della registrazione…

La gara di canto con gli inediti

Come ci svelano le anticipazioni di Amici 23, anche nella puntata in onda domenica 3 marzo 2024 assisteremo a una gara di canto. Questa la classifica:

Holden

Petit

Mida

Lil Jolie

Sarah e Martina

e Nahaze

Ayle

Kia

Si sono esibiti tutti i cantanti, anche quelli che hanno già la maglia.

Questo ciò che ci svelano gli spoiler di Amici 23. Ma andiamo avanti…

La gara di ballo

Dopo la gara di canto, le anticipazioni di Amici 23 ci svelano che è stata la volta della gara di ballo. Questa la classifica:

Nicholas ha fatto un passo a due con Elena D’Amario

ha fatto un passo a due con Elena D’Amario Marisol ha ballato sui tacchi

ha ballato sui tacchi Lucia

Dustin ha ballato hip hop

ha ballato hip hop Sofia

Giovanni

Kumo ha ballato modern/hip hop

In seguito due allievi riusciranno a ottenere la maglia del Serale.

Ma ovviamente le anticipazioni di Amici 23 del 3 marzo non terminano qui…

Nicholas cambia professore ad Amici 23

Nella puntata di Amici 23 del 3 marzo 2024 vediamo, secondo le anticipazioni, che Nicholas cambierà professore.

Da Raimondo Todaro passa sotto la guida di Emanuel Lo. Nicholas dice a Todaro che non vuole stare con un professore che non crede in lui.

Raimondo risponde dicendo che crede in lui, ma come prof ha delle responsabilità e, nel caso fosse andato via, l’avrebbe chiamato a lavorare con lui.

Passiamo ora a scoprire chi ha ottenuto la maglia…

Sofia e Nicholas al Serale di Amici 23

Stando agli spoiler e alle anticipazioni di Amici 23 sappiamo che Sofia e Nicholas accedono al Serale.

Emanuel fa entrare tutti i professionisti e chiede loro se Nicholas merita il Serale.

Tutti i ballerini sono d’accordo e rispondono di sì, quindi gli dà la maglia.

Proseguiamo con una proposta di Anna Pettinelli verso Lil Jolie…

La proposta di Anna Pettinelli a Lil Jolie

In base agli spoiler sulla prossima puntata del pomeridiano di Amici 23 sappiamo che Anna Pettinelli fa una proposta a Lil Jolie.

La maestra di canto le chiede di entrare a far parte della sua squadra abbandonando Rudy Zerbi.

L’allieva non ha risposto ma ci penserà e prenderà una decisione che il pubblico vedrà nel daytime.

Ecco cos’altro ci riservano gli spoiler e le anticipazioni su Amici 23 del 3 marzo 2024. Passiamo ai compiti dei professori…

I compiti e i giudizi dei professori

Nel corso della puntata di Amici 23 in onda domenica 3 marzo 2024 assisteremo anche ai vari compiti che i professori hanno assegnato agli allievi in questa settimana.

Anna Pettinelli dà un 5 al compito che ha svolto Sarah e da lei assegnato. A Rudy invece è piaciuta e ha alzato un foglio con su scritto “brava“.

Lorella l’ha ovviamente difesa.

Proseguiamo con i gossip e le liti avvenute in puntata…

Litigi tra professori e gossip

Nella puntata del 3 marzo 2024 di Amici 23 vedremo anche alcune discussioni tra i professori. Tra i litigi più rilevanti facciamo notare:

Viene mostrato un filmato in cui Anna chiede a Lil Jolie di passare nella sua squadra e che sarebbe disposta a darle la maglia. Rudy le fa cantare due cover e un inedito, poi le dice di decidere da sola.

chiede a di passare nella sua squadra e che sarebbe disposta a darle la maglia. le fa cantare due cover e un inedito, poi le dice di decidere da sola. Gaia non ha ballato per riposare la gamba.

non ha ballato per riposare la gamba. La Celentano e Rudy danzano sulla coreografia di Gaia .

e danzano sulla coreografia di . C’è stata una discussione tra Nicholas e Todaro dopo il cambio di maestro. Raimondo gli ha detto: “Meglio andare con uno che in te non ha mai creduto“. Emanuel afferma che ha fatto un bel percorso.

Concludiamo con il quando va in onda Amici 23…

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda su Canale 5 tutte le domeniche alle ore 14. La puntata registrata giovedì 29 febbraio 2024 andrà in onda domenica 3 marzo 2024.