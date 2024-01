Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2024

Isola dei Famosi

Dopo il Grande Fratello avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 e in queste ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Joe Bastianich sarà il primo concorrente ufficiale.

Joe Bastianich a L’Isola dei Famosi 2024

Il Grande Fratello finirà tra pochissimi mesi e per tale ragione si sta lavorando sena sosta alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Al momento non sappiamo chi saranno i concorrenti ma stanno uscendo le prime indiscrezioni. Il settimanale Oggi, per esempio, aveva rivelato che l’ex schermitrice Elisa Di Francesca sarebbe stata in trattative.

Ma in queste ultime ore è arrivata una notizia in anteprima da parte di Davide Maggio. Sembra che tra i membri del cast ci sarà Joe Bastianich, un nome noto a tutti coloro che sono appassionati di cucina. Il ristoratore è diventato famoso in Italia grazie al ruolo di giudice nella versione italiana di MasterChef dal 2011 al 2019.

In seguito è stato concorrente ad Amici Celebrities, all’interno del quale è stato eliminato a un certo punto del suo percorso. Ma il pubblico lo ha potuto apprezzare anche come giurato a Italia’s Got Talent e poi di nuovo come concorrente a Pechino Express in coppia con Andrea Belfiore.

L’Isola dei Famosi 2024 sarà per Joe Bastianich una nuovissima esperienza e dovrà vivere al limite insieme ai suoi compagni di viaggio. Gli altri protagonisti li scopriremo mano a mano andando avanti con le settimane. Ovviamente, anche in questo caso, va tutto preso con le pinze in quanto non c’è ancora alcuna conferma ufficiale da parte del diretto interessato o dalla produzione.

La nuova edizione del reality dovrebbe partire nel mese di aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello, quindi c’è ancora un po’ di tempo prima dell’annuncio dei concorrenti. Alla guida potremmo ritrovare Ilary Blasi, mentre ancora nessuna informazione sugli opinionisti.