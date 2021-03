1 Matrimonio a prima vista 2021 terza puntata

Cosa accadrà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 2021 secondo le anticipazioni? La prima e la seconda puntata di Matrimonio a prima vista hanno mostrato al pubblico la formazione delle coppie. Abbiamo infatti Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Fabio e Clara. Dopo che i 6 single hanno dato la notizia delle nozze alle rispettive famiglie e agli amici, è arrivato il gran giorno.

E così Fabio e Clara sono quelli che si sono subito trovati, piacendosi e trovando anche una certa chimica. Un po’ freddo è stato invece l’inizio di Salvatore e Santa, la timidezza di lui ha portato a questo, mentre lei non ha trovato in lui esteticamente quello che si aspettava. Infine anche Martina non è rimasta subito felice dell’estetica di Francesco, ma non si è data per vinta e conoscendolo ha trovato una certa sintonia.

Si arriva così alle anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista 2021. Nel nuovo episodio le tre coppie partiranno per la lune di miele e non mancheranno i problemi. Infatti c’è chi scoprirà una cosa che non farà molto piacere. Ci sarà invece chi si divertirà tantissimo riuscendo anche ad avvicinarsi. E invece una coppia partirà davvero fredda e con i primi problemi.

Ma vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà ai sei protagonisti di questa edizione…