Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni quarta puntata: arriva il fantasma dell’ex

1 Matrimonio a prima vista 7 quarta puntata

La stagione numero 7 di Matrimonio a prima vista sta entrando nel vivo e abbiamo le anticipazioni della quarta puntata. Dopo i matrimoni e le prime conoscenze, nella terza puntata è stato tempo di viaggi di nozze. Ed è in questo frangente che le coppie hanno avuto modo di scoprire molti lati l’uno dell’altra. A tal proposito, non sono mancati, per qualcuno, dei problemi e battibecchi.

In questo nuovo appuntamento col programma, quindi, si concluderanno i viaggi di nozze. E vi annunciamo già che per tutti finiranno nel migliore dei modi. Poi partiranno le convivenze ed è in questa situazione che si vedranno davvero le realtà delle coppie e se possono davvero avere un futuro insieme.

Ed infatti, sin da sabuto, per qualcuno non mancheranno i primi scontri. Ma soprattutto per una coppia ci sarà una presenza molto scomoda: il “fantasma” di un ex. Di chi stiamo parlando?

Vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…