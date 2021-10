Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni terza puntata: qualcuno litiga già in viaggio di nozze

1 Matrimonio a prima vista 7 terza puntata

È partita la nuova stagione di Matrimonio a prima vista. Nella prima e nella seconda puntata il team di esperti ha formato le tre coppie di quest’anno le quali sono poi convolati a nozze. Ed è in questa occasione che piano piano hanno iniziato a conoscersi. Grazie alle anticipazioni scopriamo adesso cosa accadrà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 7.

Nel nuovo appuntamento inizieranno i viaggi di nozze che saranno tutti in Italia viste le restrizioni per il Covid. E questi giorni di vacanza permetteranno ai sei protagonisti di entrare più in confidenza ed in intimità. Infatti qualcuno di loro avrà già un approccio fisico.

Non mancheranno anche i litigi, una coppia in particolare sarà un po’ più fredda ed arriverà ad un certo punto ad avere una piccola discussione. Riusciranno a risolverla?

A tal proposito andiamo a vedere nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…