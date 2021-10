Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni prima e seconda puntata: ecco le nuove coppie e le loro nozze

1 Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni prima puntata

Torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista, arrivato all’edizione numero 7, e tornano quindi le anticipazioni. Cone ogni anno il programma parte subito con due puntate per il primo appuntamento di messa on onda. E quest’anno c’è un nuovo elemento nel team degli esperti. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà.

Le anticipazioni della prima puntata di Matrimonio a prima vista 7 vedono subito la formazione delle coppie, dopo una serie di test, provini e colloqui durati mesi. E così i tre esperti arrivano a trovare 6 candidati da associare tra loro. Le coppie create sono: Martina e Davide, Jessica e Sergio, Dalila e Manuel. Annunciato ai diretti interessati le imminenti nozze, tocca adesso agli sposi.

Così la puntata va avanti con la scelta degli abiti per poi arrivare all’annuncio della notizia ad amici e parenti. Ed è proprio in questo frangente che non tutti i parenti prendono bene la notizia del matrimonio. Qualcuno arriva anche a dire che non andrà all’evento perché non d’accordo.

Le emozioni poi sono fortissime la sera prima dell’evento in cui tutti gli sposi si confrontano con qualcuno di caro. Questo è il tempo in cui i sei protagonisti ricevono consigli, ma iniziano anche ad immaginare come sarà la loro vita per le prossime settimane con una persona che non conoscono. Oltre all’adrenalina, c’è anche un po’ di paura…

Ma vediamo cosa accade nella seconda puntata