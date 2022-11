Matrimonio a prima vista 9 anticipazioni quarta puntata: quando manca il contatto fisico

1 Anticipazioni quarta puntata Matrimonio a prima vista 9

Giunti alla quarta puntata di Matrimonio a prima vista 9 possiamo scoprire, grazie alle anticipazioni, come stanno le coppie. La luna di miele è partita e quindi i protagonositi iniziano a conoscersi e ad approcciarsi alle varie situazioni quotidiane (di vacanza ovviamente) e anche di intimità. A tal proposito, il tema principale di questo nuovo appuntamento sarà il contatto fisico che a qualcuno mancherà parecchio. Vediamo quindi meglio nel dettaglio.

Iniziamo dalla coppia formata da Solange e Michele, quelli che sono partiti nel migliore dei modi per questo esperimento. Dopo il primo bacio, la loro conoscenza fisica continuerà. Spesso si cercheranno, ci satanno molti baci, carezze, coccole e tantissima affinità. Entrambi si approcceranno all’esprimento in maniera giusta e parleranno di vari argomenti anche più intimi. Tra questi ci sarà anche appunto il sesso che i due vedono in modo un po’ diverso. In ogni caso Michele sarà pronto ad aspettare i tempi di Solange, anche perché avrà intenzione di iniziare questa relazione nella maniera più giusta e diversa rispetto alle ultime storielle che ha avuto.

Non vanno male nemmeno Michela e Alex che si trovano davvero bene insieme. Lei continuerà la luna di miele divertendosi molto, stuzzicando il marito e trovando una risposta dall’altra parte. Il rapporto intimo ci sarà, o almeno così faranno intendere, ma ancora i dubbi saranno tanti. Nel senso che a Michela piace Alex, ma continuerà a sentire che al momento non è il suo prototipo di uomo. Piccolo problema quando lei dirà a lui che, tornati dal viaggio di nozze, dovrà partire per Dubai per una settimana per via del lavoro. Lui non la prenderà benissimo.

Concludiamo le nostre anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 9 parlando dell’ultima coppia, quella cioè formata da Carolina e Lucas. Loro sono quelli più indietro e non sembrano però nemmeno fare piccoli passi avanti. Il loro viaggio di nozze continuerà nella conoscenza, ma senza trovare punti in comune. Hanno proprio due caretteri e due modi di approcciarsi alle situazioni completamente diversi. Si creeranno dei silenzi imbarazzanti e lei non vorrà assolutamente saperne di contatto fisico. Per il momento infatti ne è infastidita, proprio perché non prova alcun interesse nei confronti del marito.

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…