Chi sono Solange e Michele di Matrimonio a prima vista 9

Debora Parigi | 9 Novembre 2022

Vediamo qui di seguito tutte le news e curiosità su Federica Aversano, tronista a Uomini e Donne: dalla biografia, alla vita privata, il suo lavoro, il figlio e come seguirla su Instagram e social.

Chi è Federica Aversano

Nome e cognome: Federica Aversano

Età: 29 anni

Data di nascita:Federica è nata nel 1993

Luogo di nascita: Caserta

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Insegnante

Figli: ha un figlio di nome Luciano

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram:@federicaaversano

Federica Aversano età, altezza e biografia

Conosciamo meglio Federica Aversano, tronista a Uomini e Donne: quanti anni ha, di dov’è, qual è il suo cognome e tutto sulla sua biografia. La ragazza è nata a Caserta nel 1993, ma non sappiamo la sua data di nascita completa e quindi quando è il suo compleanno. Sappiamo che è del segno zodiacale dello Scorpione, quindi è nata tra ottobre e novembre, e ha 28 anni di età.

Per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso, non abbiamo informazioni. E per i tatuaggi sembra non averne sul suo corpo da quel che abbiamo visto.

Parlando dei suoi studi, dopo essersi diplomata, Federica si è iscritta al’Università e ha preso ben due lauree: la pirma in Scienze politiche e la seconda in Giurisprudenza. Ma che lavoro fa Federica Aversano? Oggi lavora come insegnante.

Riguardo i genitori sappiamo che suo padre è venuto a mancare quando la tronista aveva appena 8 anni di età. E quindi questa è una ferita ancora molto aperta e che la fa, ovviamente, piangere. Federica è quindi cresciuta principalmente con la madre. Ma oggi sappiamo dove viveFederica di Uomini e Donne? La tronista vive a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Federica Aversano prima di Uomini e donne si sanno alcune cose, ma non troppo approfondite. La tronista è single da tre anni ma ha un figlio di due anni e mezzo di nome Luciano. Il bambino è nato da una precedente relazione che Federica aveva, ma non si conosce l’identità del padre del bambino.

Tanti si chiedono chi è l’ex marito di Federica Aversano, ma spieghiamo subito che lei e il padre del bambino non erano sposati. Sappiamo che la coppia stava insieme da molto e il bambino era voluto. Purtroppo, però, le cose poi sono andate male. Quando si è accorta che la storia con il compagno era giunta al capolinea, ha dovuto fare i conti con la realtà e le varie conseguenze. Ha preso coscienza del fatto che suo figlio sarebbe cresciuto senza una famiglia unita e questo l’ha fatta sentire un po’ in colpa. Federica ha comunque specificato che il padre di suo figlio è molto presente nella crescita del bambino. E, nonostante l’amore sia finito, loro sono in ottimi rapporti. Ma ovviamente non vuole più sbagliare.

Federica si definisce una rompiscatole, istinto puro, ma in amore conta sempre fino a dieci. Gli altri la reputano antipatica e lei conferma, semplicemente perché il giudizio degli altri non la tocca. Ma meglio non farla arrabbiare o come detto da lei “diventa una iena”. Basta poco per esserle amica e altrettanto per esserle nemica. Di base è una persona buona, che però non vuol dire essere fessa. Se dall’altra parte percepisce lealtà, dà tutta se stessa.

Quando è innamorata la tronista di Uomini e donne dice di essere un vulcano, abbatte ogni corazza e si sente fortissima. Per piacerle, un uomo deve farla sorridere, deve essere sveglio, simpatico, solare, avere la cazzimma, ma senza essere uno sbruffone. Non cerca un padre per suo figlio, perché il bambino lo ha già. Cerca un compagno che possa condividere con lei tutto, che non scappi al terzo caffè e che le dia attenzioni. Non ama le smancerie, gli uomini sdolcinati e le letterine d’amore, però apprezza un bel mazzo di fiori.

Dove seguire Federica Aversano: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ la tronista di Uomini e DonneFederica, è possibile seguirla sui social e a tal proposito, vi segnaliamo il suo profilo Instagram, con oltre 100 mila follower.

Federica non condivide molti post. Ci sono in particolare alcuni selfie o foto in compagnia degli amici. Inoltre ci sono tanti scatti di suo figlio. Non manca la pubblicazione di varie storie.

Attualmente il profilo non è attivo per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Miss Italia

Nel 2018 Federica Aversano ha partecipato a Miss Italia. Non ha vinto il titolo, ma si è aggiudicata la fascia Miss Eleganza Campania.

Uomini e donne

Federica Aversano è arrivata a Uomini e Donne nella stagione 2021/2022 in veste di corteggiatrice di Matteo Ranieri. Sin da subito ha detto di avere un figlio e questo all’inizio ha un po’ bloccato il tronista, preoccupato della situazione, ma comunque è andato avanti nell’interesse.

Ha spiegato che dopo la nascita di suo figlio si è dedicata totalmente a lui. Tra l’altro non prendeva nemmeno un treno da sola, proprio per non lasciarlo da solo. La scelta di andare a Uomini e Donne, quindi predere un treno e lasciare il figlio a casa, è un passo importante per lei.

L’inizio tra Federica Aversano e Matteo Ranieri è stato molto piacevole, si è visto subito l’interesse del tronista nei confronti di lei. Col tempo, però, è entrata in mezzo la gelosia. Questo ha portato a tanti litigi e ad abbandoni da parte di lei. Ad un certo punto, dopo una lite in studio, lei ha detto di volersene andare e lui non l’ha fermata dicendo che gli andava bene così. A distanza di tempo, lui ha capito che gli mancava e quindi è andato a riprenderla. Contemporaneamente, però, aveva conosciuto altre ragazze.

Federica è tornata a Uomini e donne, cercando anche di controllare la sua gelosia considerando che il contesto prevede l’uscita con altre ragazze. Si sono avvicinati molto e alla fine Matteo è rimasto con Federica e Valeria fino ad arrivare alla scelta. Matteo ha però scelto Valeria e Federica l’ha presa malissimo, tanto che ha abbandonato lo studio litigando con l’ex tronista e prendendosi le critiche degli opinionisti. Dopo essere stata la non scelta, il cavaliere del Trono Over Alessandro ha espresso il suo interesse per lei, chiedendole di restare e conoscersi, ma lei ha rifiutato.

Per la stagione 2022/2023 Uomini e donne ha scelto Federica Aversano come nuova tronista insieme a Lavinia, Federico D. e Federico N.

Il percorso di Federica Aversano a Uomini e donne

La nuova avventura di Federica Aversano a Uomini e Donne inizia con la prima puntata della stagione 2022/2023 in onda da martedì 20 settembre. Questa volta la vediamo in veste di tronista. Ha iniziato a uscire e conoscere i primi corteggiatori e su uno di loro è arrivata una segnalazione.

Secondo le anticipazioni Federica lascerà il trono senza scegliere alcun tronista. (IN AGGIORNAMENTO)