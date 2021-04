1 Rottura per una coppia di Matrimonio A Prima Vista

Matrimonio A Prima Vista, trasmissione ormai storica di Real Time, dà la possibilità ai protagonisti di trovare la propria anima gemella in un modo del tutto particolare. I due non si conoscono e si vedono per la prima volta durante il giorno delle nozze, dove diranno si diranno sì pur non sapendo niente l’uno dell’altra. Alcuni di loro poi, dopo una convivenza di 4 settimane, decidono di proseguire anche fuori e confermano di voler approfondire la relazione, altri invece preferiscono chiuderla subito.

Tra esse, però, in questi anni è nata una coppia che ha fatto sognare tanti telespettatori: parliamo di Francesca Musci e Stefano Protaggi. I due sono stati protagonisti di Matrimonio A Prima Vista nel 2016 (il 17 novembre per la precisione) e tra loro è stato amore fin da subito. Un colpo di fulmine che ha stupito entrambi. Si è creata un’alchimia pazzesca, che li ha portati poi a sposarsi l’anno successivo, lontani dalle telecamere.

La storia tra loro procedeva a gonfie vele. Innamorati e spensierati Francesca e Stefano di Matrimonio A Prima Vista hanno dato modo di farsi conoscere meglio sui social dai propri fan, che li seguono assiduamente durante la loro quotidianità. Di recente, però, dopo ben 4 anni, alcuni hanno notato che potesse esserci aria di crisi, sebbene la Musci abbia più volte smentito.

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che ha lasciato tutti di stucco: la storica coppia di Matrimonio A Prima Vista ha deciso infatti di interrompere la propria relazione. A darne l’annuncio è Francesca Musci con alcune storie su Instagram:

“Ci sarà modo e tempo di raccontarvi tutto. Adesso non è il momento, non me la sento. Quindi vi ringrazio perché sto già ricevendo tantissimi messaggi e anche il vostro sostegno sarà di grande aiuto. Lo so”.

Ha detto Francesca molto dispiaciuta, con la promessa di spiegare quanto prima cosa è successo. Ma non è finita qui, perché l’ex protagonista di Matrimonio A Prima Vista ha detto dell’altro…