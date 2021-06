Il virologo Matteo Bassetti approva la scelta di Novella 2000 di rinnovarsi come magazine "ecologico": "L'ecologia è arma contro il virus"

“Sicuramente il rispetto dell’ambiente, la lotta alla deforestazione sono fattori utili a frenare il proliferare di microrganismi nocivi per la nostra salute”. Queste le parole del virologo Matteo Bassetti, che ha commentato l’impegno ecologista del nostro giornale.

“Il surriscaldamento del globo,” continua Matteo Bassetti, “che è legato alla deforestazione e all’inquinamento, sta facendo in modo che vediamo anche da noi malattie infettive come la febbre gialla, la dengue, la chikungunya, che prima si trovavano solo in Paesi caldi”.

Salvaguardare il Pianeta è un dovere che ciascuno di noi si deve assumere. Anche perché ne va della salute di tutti.

E Novella 2000 ha deciso di praticare questa via con una veste grafica rinnovata ormai già da qualche settimana. Ma soprattutto, scegliendo di utilizzare solo carta riciclata al 100%.

Per questa ragione la rivista è già stata definita il primo “eco-magazine” popolare d’Italia, e ha rilanciato l’immagine di una delle testate più amate e autorevoli della storia editoriale del Paese.

