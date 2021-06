Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, ha ricevuto lo stipendio per il 2021: 18 milioni di sterline, cioè oltre 20 milioni di euro. “Prevediamo che l’impatto del Covid accelererà le prestazioni dell’azienda nella seconda metà del 2021″, aveva detto Soriot all’inizio della pandemia.

Previsione facile, hanno pensato molti e infatti ci ha preso. Al punto che nonostante nella sua stessa azienda in tanti fossero contrari – anche per motivi di convenienza etica – a riconoscergli una remunerazione così alta, alla fine il mega assegno se lo è portato a casa.

E nonostante anche i rapporti con l’Unione Europea si siano deteriorati fino ad arrivare in tribunale. AstraZeneca in sostanza è accusata di non aver rispettato gli accordi presi per la fornitura dei vaccini, rivendendo le stesse dosi a più clienti.

Identikit di Pascal Soriot

Chi sia Pascal Soriot, l’uomo che ha consolidato il suo potere e la sua ricchezza con la pandemia, è un mezzo mistero.

Le pochissime informazioni che si hanno arrivano da una rarissima intervista rilasciata da Soriot nel 2016 al giornale svedese Affars Varlden (AstraZeneca è anglo-svedese).

Sposato (ma della moglie non si sa nenache il nome) Pascal Soriot ha due figli che vivono in Australia, a Sydney come la mamma, e anche loro senza nome. Un nipote che ora dovrebbe avere dodici anni. Tre fratelli medici, mentre lui è laureato in veterinaria.

Nella stessa intervista qualcosa in più si intravede sul suo passato.

“Sono cresciuto nella periferia Nord di Parigi. I miei genitori vivevano in una zona di palazzoni, ho avuto un periodo duro, di sicuro ho combattuto, ma ho avuto un’infanzia felice”.

In che senso Pascal Soriot ha combattuto?

“Ho fatto a pugni, cose che fanno i ragazzini. Mentre mio figlio non ha mai fatto a pugni in vita sua”.

Capito? Mister 20 milioni è un uomo cresciuto a scazzottate nelle banlieu parigine, ed è arrivato al vertice di una delle più grandi farmaceutiche del mondo. E fa niente se il nero dei capelli è scuro in modo sospetto.

