Da mercoledì 19 maggio 2021, Novella 2000 sarà in edicola con un layout e una grafica completamente diversa, e soprattutto su carta riciclata al cento percento. Un cambiamento radicale, che non solo rinfresca l’immagine della celebre rivista diretta da Roberto Alessi, ma significa soprattutto un’attenzione in più per l’ambiente.

Di seguito, l’anteprima della prossima copertina sulla quale troneggia Lapo Elkann, da sempre amico di Novella e che abbiamo intervistato in esclusiva. Tante anche le altre anticipazioni dei contenuti: dalla storia di Damiano dei Maneskin e la fidanzata, alle critiche verso l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e gli immancabili retroscena sulla famiglia reale inglese.

In occasione del restyling di Novella 2000, l’editrice della rivista Daniela Santanchè firma il consueto editoriale dedicato per l’appunto alla nuova veste del settimanale.

Gossip sì, ma su carta riciclata al 100%

di Daniela Santanchè, editore di Novella 2000

È con gioia che, come editore di Novella 2000, posso comunicare che dal numero in edicola mercoledì il settimanale edito da Visibilia è interamente stampato su carta riciclata al 100 percento. Non solo, ma i nostri stampatori mi sottolineano che con questa scelta Novella 2000 è anche il primo giornale popolare a potersi fregiare del titolo di ecomagazine, un temine usato da Roberto Alessi, il direttore.

Sì, dal prossimo numero Novella 2000 (che parte anche con un restyling di forte appeal, innovativo, con nuovi argomenti, anche se nel segno della continuità) non è costato il taglio di nemmeno un albero. Ogni pagina è ottenuta riciclando i nostri e vostri vecchi giornali. I pacchi, le scatole che nel tempo abbiamo buttato con la raccolta differenziata nel bidone della carta.

Nella foto: Daniela Santanchè posa con il libro dedicato al centenario di Novella 2000

La carta che utilizziamo da oggi è composta al 100% da fibre riciclate. Questo permette di risparmiare preziose materie prime rinnovabili come il legno, con minor consumo di energia e utilizzo di prodotti chimici.

Novella 2000: rispetto per l’ecologia

Come persona, come senatore e come imprenditore, ho un infinito rispetto per l’ecologia. Ecologia una è parola bellissima che deriva dal greco oikos, “casa”, e logos, “studio”. Ecologico è chi ha amore per la propria casa, per il proprio mondo, per la propria terra.

Come italiana, mi sento in dovere di difendere la nostra terra, anche da ogni sorta di sfregio fatto al nostro territorio, che alla fine è la nostra patria.

E in questo tutti dobbiamo fare la nostra parte, dal raccogliere il pezzo di carta per strada a una raccolta differenziata attenta e scrupolosa.

Salvare la nostra terra, sia nelle vicinanze della nostra famiglia sia parlando del pianeta è un obbligo, un dovere di tutti.

Ed io, con Novella 2000 (un settimanale fondato nato nel 1919), nel mio piccolo, ho deciso di intraprendere questa strada.

Non è stato facile, anche perché i costi ci sono. Ma li affrontiamo volentieri, anche se con attenzione. Perché la transizione ecologica per le aziende – per tutte le aziende – deve avvenire in maniera compatibile con la realtà dei fatti.

Non è stata una scelta senza ragionamenti e pensieri. Abbiamo deciso di investire con questa iniziativa, un investimento nel nostro futuro e in quello dei nostri figli.

Per prosperare insieme difendendo l’ambiente – ripeto – ognuno deve fare la sua parte, nel piccolo come nel grande. Scegliere Novella 2000, da oggi è anche questo: un modo per difendere il pianeta che, come detto, è la nostra casa.

