1 Niente Olimpiadi per Matteo Berrettini

Arriva una brutta notizia per i tifosi italiani che aspettavano di poter ammirare Matteo Berrettini alle Olimpiadi di Tokyo. A darne il comunicato è stato il Coni: purtroppo il tennista è costretto a rinunciare alla manifestazione a causa di un problema fisico. Dopo la nota ufficiale a prendere la parola è stato proprio Berrettini sui suoi canali social. Qui ha voluto spiegare in poche parole cosa è accaduto:

«Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo», ha esordito Matteo Berrettini, amareggiato per non poter prendere parte alla spedizione Azzurra.

«Ieri mi sono sottoposto ad una risonanza per controllare l’infortunio alla gamba sinistra che mi sono procurato durante Wimbledon e l’esito non è stato ovviamente positivo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò stare a riposo».

E ancora Matteo Berrettini rammaricato ha aggiunto, mandando ampio supporto a tutti gli altri colleghi che saranno impegnati al torneo: «Rappresentare l’Italia é un onore immenso e sono devastato all’idea di non poter giocare le Olimpiadi. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani, vi supporterò da lontano ma con tutto me stesso».

Il post Instagram di Matteo Berrettini

Si legge nel post di Instagram pubblicato da Matteo Berrettini in queste ore. Dopo la strepitosa cavalcata a Wimbledon, interrotta in finale dal numero 1 al mondo Novak Djokovic, il tennista italiano si trova a dover rinunciare all’importante occasione data dalle Olimpiadi.

A quanto pare, però, Matteo Berrettini non sembra essere l’unico a dover rinunciare. Anche altri atleti di spessore hanno disdetto la loro partecipazione. Andiamo a vedere di chi si tratta…