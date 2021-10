Matteo Diamante attacca Awed e svela in che rapporti sono oggi

1 Parla Matteo Diamante

Sono passati alcuni mesi da quando Matteo Diamante e Awed hanno partecipato a L’Isola dei Famosi. Come sappiamo i due si sono conosciuti proprio in Honduras, e all’interno del reality hanno dato il via a una bellissima amicizia. Tuttavia dopo la vittoria dell’influencer e dopo il rientro in Italia, sembrerebbe che le cose tra loro siano cambiate. Inaspettatamente infatti a un tratto Matteo e Simone hanno smesso di mostrarsi insieme e a quel punto in molti hanno chiesto spiegazioni. L’ex volto de La Pupa e il Secchione così qualche ora fa ha fatto chiarezza una volta per tutte, svelando però un’amara verità.

Rispondendo alle domande dei fan sui social infatti Matteo Diamante ha svelato di non essere più amico di Awed. Ma non solo. L’ex naufrago ha anche fatto un duro attacco all’influencer, che naturalmente non è passato inosservato. Queste le dichiarazioni di Matteo, riportate da Webboh:

“In tantissimi mi fate questa domanda e chiarisco una volta per tutte: dentro L’isola è stato bravo a essere amico di tutti, prendendo per il cu*o anche gente più adulta di lui e che gli ha dato anche un supporto (non solo morale), anche me in realtà che sono uno che dà molto valore alla parola “amico”. Quando mi apro completamente ad una persona e questa mi tratta male mi allontano (per evitare di sbroccare male). Il tutto va ben oltre il fatto di non rispondere ai messaggi o fare le cose solo per interesse personale. A me piace coerenza, se non lo hai, taglio il rapporto”.

