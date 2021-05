Matteo Diamante svela di aver origliato una conversazione di alcuni naufraghi e li accusa di essersi organizzati per mandarlo in nomination.

Le accuse di Matteo Diamante

Puntata ricca di emozioni e colpi di scena a L’Isola dei Famosi, ma come al solito non mancano polemiche e discussioni. Le tensioni ormai sono alle stelle, e a poche settimane dalla finale i naufraghi sono stanchi e provati. I malcontenti infatti aumentano e poco fa in diretta Matteo Damante ha lanciato alcune accuse specifiche, rivolte ad alcuni naufraghi.

L’organizzatore di eventi ha infatti raccontato che qualche ora fa, durante la notte, si era alzato per andare in bagno. A quel punto Matteo ha ammesso di aver origliato una conversazione di alcuni suoi compagni, tra cui Andrea Cerioli e Valentina Persia, che si organizzavano tra loro, a sua detta, per nominarlo.

A quel punto Matteo Diamante ha accusato duramente i naufraghi, ed è così partita una piccola discussione. I diretti interessati hanno infatti cercato di discolparsi, e ci sono voluti alcuni minuti per placare gli animi.

Tuttavia nelle prossime ore tra Diamante e i suoi compagni potrebbero esserci ulteriori scontri, che senza dubbio non passeranno inosservati. Ma cosa sarà accaduto in realtà? I concorrenti si saranno davvero organizzati tra di loro per mandare Matteo in nomination? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

