La ‘critica’ di Giulia Salemi

Stasera è tornata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo varie ospitate oggi Giulia Salemi segue da casa con grande attenzione le dinamiche in Honduras e ovviamente la sua cara mamma Fariba Tehrani. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, però, ha deciso di fare una piccola osservazione, che lei stessa ha definito “critica” nei confronti delle modalità di televoto.

Durante questi giorni infatti l’Isola dei Famosi ci ha regalato un televoto davvero molto competitivo. In nomination infatti sono andati ben 4 concorrenti: Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Valentina Persia. Ad avere la peggio tra loro è stata la Tittocchia, che ha raggiunto poi Francesca Lodo e Beatrice Marchetti a Playa Imboscadissima. Qui dovrà decidere se restare o tornare in Italia. Se deciderà di continuare, andrà però al televoto e la meno votata sarà definitivamente eliminata.

Nel mentre, però, da telespettatrice Giulia Salemi ha lamentato il fatto che a suo dire è ingiusto far votare i telespettatori da casa, se poi l’ultimo al televoto alla fine andrà in un’altra Isola. Ma ecco le sue parole: “Momento “critica” Isola. Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce? @#$%^&**(!) Cit. Salvate questo tweet per memoria futura”, ha scritto l’influencer, accompagnando questa sua riflessione con una emoticon.

Il commento di Giulia Salemi su Twitter

Il pubblico del web si è diviso tra chi ha espresso lo stesso punto di Giulia Salemi e chi, invece, si è trovato in totale disaccordo e ha lanciato qualche frecciatina all’influencer. Qualcuno ha fatto notare anche che anche lei durante la sua esperienza al GF Vip ha vissuto un qualcosa di molto simile. C’è da dire, però, che il concorrente non eliminato il venerdì finiva automaticamente in nomination per la puntata successiva, con la possibilità di salvarsi o uscire dal gioco una volta per tutte.

E voi che ne pensate?

