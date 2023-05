Matteo Ranieri, i dettagli della pace con Luca Salatino: “Ci siamo emozionati, sembravamo una coppia”

NEWS

Debora Parigi | 19 Maggio 2023

Uomini e donne

Il racconto di Matteo Ranieri sulla pace fatta con Luca Salatino

L’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino è nata durante il loro trono a Uomini e donne. Un’estate insieme e poi la divisione prima che Luca entrasse nella Casa del GF Vip. A distanza di molti mesi, però, si sono ritrovati e lo hanno rivelato pubblicamente. Cosa è successo quindi tra loro? Perché hanno litigato? E come sono riusciti a fare pace? Proprio Matteo lo ha raccontato al magazine del programma di Maria De Filippi. Per prima cosa ha rivelato cosa è successo tra loro:

“Luca era in vacanza da me a Recco e abbiamo discusso per una stupidaggine! Poi però è subentrato l’orgoglio e forse è stato quello il vero problema: non ci siamo rivolti parola per dieci giorni. Alla fine io gli ho scritto chiedendo di vederci per parlare, ma lui stava per entrare nella casa. Pensavo che avremmo avuto il tempo di chiarire e mi sono sentito anche molto in colpa per non averlo contattato prima. Poi in quel periodo ogni persona mi chiedeva di lui, quindi pativo ancora di più la situazione”.

Una volta che Luca è uscito dal reality, Matteo gli ha mandato un messaggio, ma lui non gli ha risposto. Ma ricordiamo che per l’ex vippone è stato un momento difficile. Quando invece è uscita la notizia della fine della storia con Soraia, Matteo Ranieri non ci ha pensato due volte e ha chiamato Luca Salatino per stargli vicino in questo momento. “Credo che Luca avesse persino cancellato il mio numero perché ha risposto dicendo ‘Chi è?'”, ha rivelato Ranieri. “Io gli ho chiesto ‘Ma chi vuoi che sia?’, lui ha riconosciuto la mia voce e mi ha chiesto cosa volessi. Io gli ho risposto che non volevo nulla, solo sapere come stava: ho subito capito il suo malessere, la solitudine che stava vicendo. […] Dopo una settimana di videochiamate ho preso un treno e lo sono andato a trovare a Roma“.

Il momento del loro abbraccio di ricongiungimento lo abbiamo visto tutti sui social. Ma quello che hanno provato lo ha raccontato Matteo. “Ci siamo emozionati, sembravamo proprio una coppia. Io gli ho detto che mi sentivo un po’ strano e lui ha risposto: ‘A me non sembra passato neanche un minuto’. Ha ragione, lui non è cambiato di una virgola: abbiamo ripreso il nostro rapporto esattamente dove lo avevamo lasciato e a oggi lo sento più di mia madre! Mi mancava tanto la nostra amicizia”. Tra l’altro Matteo ha detto che ad agosto farà una bella vacanza proprio con Luca, ne stanno già parlando.